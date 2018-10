Hành trình tới biểu tượng của Nhà hát Opera Sydney

Jorn Utzon là kiến trúc sư 38 tuổi người Đan Mạch không mấy tên tuổi cho tới tháng 1/1957, khi ông được nêu tên là người chiến thắng trong cuộc thi quốc tế về thiết kế “nhà hát opera quốc gia” cho Bennelong Point của Sydney. Ý tưởng của Utzon về công trình xây dựng hình con sò với các đường cong trên bến cảng đã phá vỡ hoàn toàn với lối tạo hình khối vuông và tam giác của kiến trúc hiện đại. Tòa nhà đã làm thay đổi sự nghiệp của ông cũng như toàn bộ đất nước Australia. Kiến trúc sư Utzon giới thiệu mô hình Tòa nhà Opera Sydney của mình ở Tòa thị chính Sydney năm 1957. Thiết kế của ông đã vượt qua 233 bài dự thi khác để được lựa chọn trong cuộc thi thiết kế Nhà hát Opera Sydney năm 1956. Phần nền móng của nhà hát Opera Sydney trên bán đảo Bennelong Point. Phần mái của Nhà hát Opera Sydney sử dụng tới hơn 1 triệu tấm đá lát sản xuất ở Thụy Điển. Chi phí ban đầu để xây dựng nhà hát Opera Sydney ước tính chỉ khoảng 7 triệu USD. Nhưng sau đó số tiền bị đội lên tới 102 triệu USD và phần lớn do một công ty xổ số chi trả. Toàn cảnh công trình xây dựng nhà hát Opera Sydney những năm 1970. Khi dàn nhạc giao hưởng Sydney biểu diễn trên sân khấu, nhiệt độ phải ở mức 22,5 độ C, để đảm bảo các nhạc cụ có thể cho ra âm thanh chất lượng nhất. Nhiệt độ và độ ẩm là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các nhạc cụ. Nhà hát Opera được Nữ hoàng Anh mở cửa vào ngày 20/10/1973. Huyền thoại opera của Australia Dame Joan Sutherland sau buổi biểu diễn vào ngày 2/10/1990. Kiến trúc sư Utzon năm 1967. Ông qua đời vì một cơn đau tim năm 2008 ở tuổi 90. Hơn 8,2 triệu người thăm quan nhà hát Opera Sydney mỗi năm, với gần 1.800 buổi biểu diễn, thu hút 1,45 triệu khán giả. Nhà hát Opera được làm mát bằng cách sử dụng nước biển lấy từ bến cảng. Nước được dẫn qua một hệ thống đường ống dài 35 km, cung cấp cho hệ thống sưởi và điều hòa. Nhóm ba lê Australia biểu diễn vở Giấc mơ (The Dream) năm 2015. Đông đảo khán giả tới dự một sự kiện được tổ chức năm 2016. Nhà hát Opera Sydney lung linh trong lễ hội ánh sáng Sydney năm 2018./. 3a69e6b072572a9bdc80776e2fd2d6cd/5bc94632/2018_10_16/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Sydney__The_Opera_House_HD.mp4

Jorn Utzon là kiến trúc sư 38 tuổi người Đan Mạch không mấy tên tuổi cho tới tháng 1/1957, khi ông được nêu tên là người chiến thắng trong cuộc thi quốc tế về thiết kế “nhà hát opera quốc gia” cho Bennelong Point của Sydney. Ý tưởng của Utzon về công trình xây dựng hình con sò với các đường cong trên bến cảng đã phá vỡ hoàn toàn với lối tạo hình khối vuông và tam giác của kiến trúc hiện đại. Tòa nhà đã làm thay đổi sự nghiệp của ông cũng như toàn bộ đất nước Australia. Kiến trúc sư Utzon giới thiệu mô hình Tòa nhà Opera Sydney của mình ở Tòa thị chính Sydney năm 1957. Thiết kế của ông đã vượt qua 233 bài dự thi khác để được lựa chọn trong cuộc thi thiết kế Nhà hát Opera Sydney năm 1956. Phần nền móng của nhà hát Opera Sydney trên bán đảo Bennelong Point. Phần mái của Nhà hát Opera Sydney sử dụng tới hơn 1 triệu tấm đá lát sản xuất ở Thụy Điển. Chi phí ban đầu để xây dựng nhà hát Opera Sydney ước tính chỉ khoảng 7 triệu USD. Nhưng sau đó số tiền bị đội lên tới 102 triệu USD và phần lớn do một công ty xổ số chi trả. Toàn cảnh công trình xây dựng nhà hát Opera Sydney những năm 1970. Khi dàn nhạc giao hưởng Sydney biểu diễn trên sân khấu, nhiệt độ phải ở mức 22,5 độ C, để đảm bảo các nhạc cụ có thể cho ra âm thanh chất lượng nhất. Nhiệt độ và độ ẩm là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các nhạc cụ. Nhà hát Opera được Nữ hoàng Anh mở cửa vào ngày 20/10/1973. Huyền thoại opera của Australia Dame Joan Sutherland sau buổi biểu diễn vào ngày 2/10/1990. Kiến trúc sư Utzon năm 1967. Ông qua đời vì một cơn đau tim năm 2008 ở tuổi 90. Hơn 8,2 triệu người thăm quan nhà hát Opera Sydney mỗi năm, với gần 1.800 buổi biểu diễn, thu hút 1,45 triệu khán giả. Nhà hát Opera được làm mát bằng cách sử dụng nước biển lấy từ bến cảng. Nước được dẫn qua một hệ thống đường ống dài 35 km, cung cấp cho hệ thống sưởi và điều hòa. Nhóm ba lê Australia biểu diễn vở Giấc mơ (The Dream) năm 2015. Đông đảo khán giả tới dự một sự kiện được tổ chức năm 2016. Nhà hát Opera Sydney lung linh trong lễ hội ánh sáng Sydney năm 2018./.