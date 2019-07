Hành trình vươn lên đáng ngưỡng mộ của người phụ nữ mất tay mất chân

Người phụ nữ này đã bị cha mẹ ruột của mình từ bỏ ngay sau khi chị chào đời mà thiếu tứ chi. Nhưng chị đã vượt lên nghịch cảnh để có được một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Chị Amy thời nay (bên trái) và thời bé, khi đang ăn. Ảnh: Barcroft.

Chị là Amy Brooks, quốc tịch Mỹ, năm nay 37 tuổi. Chị có thể nấu ăn, viết lách, chụp ảnh, là ủi quần áo và thậm chí cả khâu vá nữa.



Amy, ở thành phố Pittsburgh (Mỹ), hiện còn đang học cả lái xe ô tô. Không những vậy chị còn đang sở hữu một kênh YouTube có tên gọi “How does she do it?”, nơi chị chia sẻ các mẹo mà chị dùng để hoàn thành mọi công việc hàng ngày.

Blogger video này sinh ra với tình trạng gọi là dị dạng bẩm sinh ở tứ chi - một khiếm khuyết khi sinh.

Cha mẹ ruột của chị đã quyết định rằng họ không thể đảm đương được việc nuôi dưỡng một đứa trẻ bị dị tật nặng đến như vậy. Họ thậm chí còn yêu cầu nhân viên bệnh viện hãy bỏ mặc đứa bé mới sinh ở trong phòng và để cho cháu bé đó chết đói. Nhưng gia đình nhà Brooks đã nhận Amy làm con nuôi. Theo Amy, chính tình yêu và hỗ trợ từ gia đình có tấm lòng vàng này đã chắp cánh cho thành công và hạnh phúc của chị.

Amy Brooks nỗ lực leo cầu thang lúc bé. Ảnh: Barcroft.

Amy giải thích: “Tôi rõ ràng phải làm nhiều thứ theo những cách thức khác biệt nhiều với những ai có cơ thể hoàn toàn lành lặn nhưng tôi vẫn có thể làm các việc, chỉ có điều là theo một cách khác. Các bác sĩ hồi đầu hoàn toàn nghi ngờ rằng tôi có thể sống tự lập. Nhưng cha mẹ [nuôi] của tôi không chấp nhận điều đó”.



Người phụ nữ khuyết tật Amy giải thích bằng cách nào mà chị có thể sử dụng miệng, cằm và vai của mình để hoàn thành các nhiệm vụ. Chị cho biết, học khâu là một thách thức cực lớn nhưng giờ thì chị lại rất yêu thích thú vui đòi hỏi sự khéo léo tỉ mẩn này.

Bên cạnh đó, Amy Brooks còn làm một diễn giả truyền cảm hứng. Chị tâm sự: “Tôi mong muốn được chia sẻ câu chuyện của tôi với người khác, không phải là vì tôi thích làm điều gì đó vĩ đại, mà là vì tôi tin rằng thông điệp của tôi có ý nghĩa quan trọng đối với những người khác trong xã hội này, rằng mỗi chúng ta đều tồn tại trên cõi đời vì một lý do nào, mỗi chúng ta đều có mục đích cả.”

Nghị lực phi thường của người phụ nữ tự lập không tay không chân VOV.VN - Người phụ nữ Mỹ Amy Brooks lúc sinh ra không có cả tay và chân. Nhưng chị đã vượt lên số phận để tự làm được nhiều thứ và sống một đời hạnh phúc.

Người mẹ nuôi của Amy cũng ngỡ ngàng về mức độ thành công của cô con gái mà mình nhận nuôi.

Bà mẹ này chia sẻ: “Tôi không muốn cô bé có cuộc sống quanh quẩn chiếc gối nhưng tôi cũng chưa bao giờ dám mơ ước là cô ấy lại có thể tự lập đến như vậy, lại có thể làm được nhiều điều đến như thế”.

Người anh trai Noah của Amy không bao giờ nhìn em gái mình một cách khác biệt với người khác. “Tôi không bao giờ cảm thấy thương hại cho cô ấy cả”./.