Hình ảnh bão tuyết lớn gây xáo trộn Washington DC và bờ Đông nước Mỹ

Đây là trận bão tuyết lớn đầu tiên ở khu vực thủ đô Washington DC trong mùa đông năm nay. Tuyết rơi không ngừng hơn 26 tiếng kể từ tối 12/1. Ảnh: các công nhân dọn tuyết bên ngoài Nhà Trắng ở Washington DC. Tới cuối ngày 13/1, tại một số khu vực phụ cận của thủ đô, tuyết rơi dày từ 13 tới 25 cm. Một vài bạn nhỏ đang chơi trượt tuyết ở Washington DC. Giới chức khuyến cáo người dân không nên ra đường do tầm nhìn hạn chế và đường trơn. Một số nơi tại khu vực Trung và Bắc bang Virginia sẽ có lượng tuyết dày hơn, lên tới 25cm. Nhiều tuyến xe buýt ở các khu vực có bão tuyết đã phải tạm ngừng hoạt động 13/1 do điều kiện đường sá nguy hiểm. Bang Virginia ngày 12/1 đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và huy động lực lượng ứng phó với bão tuyết. Cảnh sát tiểu bang Missouri cho biết rằng tới giữa ngày 12/1, họ đã phải xử lý khoảng 900 vụ tai nạn liên quan tới cơn bão tuyết. Xe cộ phải di chuyển chậm do tầm nhìn hạn chế và đường trơn. Ở Baltimore và một số khu vực ở bang Maryland, tuyết cũng rơi dày khoảng 20cm. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo, tuyết rơi dày có thể khiến việc đi lại ở thủ đô và các tiểu bang kế cận như Virginia và Maryland hết sức nguy hiểm. Hình ảnh người tuyết phía trước tòa nhà Quốc hội ở Washington DC. Nhiều người tranh thủ tuyết rơi để cùng nhau chơi trượt tuyết ngoài trời. Hai cha con cùng chơi trượt tuyết gần tòa nhà Quốc hội Mỹ. Một nhóm người cùng nhau chơi trò ném tuyết. 0f2eab0f7e25bfd83810fc755ba33aaf/5c3eb9b9/2019_01_14/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Bao_tuyet_tan_cong_Washington_DC.mp4

