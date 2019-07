Kelingling ở Bali, bãi biển đẹp thứ hai của châu Á tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Mặc dù được tạp chí du lịch TripAdvisor bình chọn là bãi biển đẹp thứ hai châu Á và cũng là bãi biển tốt nhất của Indonesia, nhưng nơi đây lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với du khách do có địa hình hiểm trở.

Điểm chek in "Sống lưng khủng long"(Nguồn : bali-backpacker.com)

Từ đảo Bali, chỉ mất 45 phút di chuyển bằng tàu, du khách có thể tới bãi biển Kelingling. Bãi biển này nổi tiếng với các vách đá dựng đứng, tạo thành hình chú khủng long khổng lồ. Vùng biển này gồm ba khu là bãi biển dốc với cát trắng, bãi biển dốc ngập mặn và bãi biển với núi đã vôi. Vị trí đẹp nhất để ngắm toàn bộ khu bãi biển Kelingling là từ đỉnh của một vách đá dốc đứng mà người ta hay gọi là “sống lưng khủng long” vì dãy núi đá có hình uốn lượn như một chú khủng long khổng lồ. Nếu tìm từ khoá #kelinglingbeach trên Instagram sẽ thấy hơn 196.000 người đã chia sẻ về địa điểm check in này.

Đường đi xuống dốc đứng, hiểm trở được che chắn bằng những hàng rào thô sơ (Nguồn: wanderersandwarriors)

Để lên được đỉnh núi, du khách phải leo những bậc thang dựng đứng có rào chắn bằng cây khoảng 1h đồng hồ. Địa hình hiểm trở, xếp hàng hàng giờ dưới thời tiết nắng nóng để chụp được một tấm ảnh ưng ý với cảnh thiên nhiên hùng vĩ khiến cho việc chinh phục “sống lưng khủng long” trở nên rất đáng giá.

Sóng lớn thu hút khách du lịch yêu thích môn thể thao lướt sóng (Nguồn: mldspot.com)

Nằm giữa những vách núi đá vôi là bãi cát trắng mịn màng trải dài cùng bãi biển trong vắt và thảm thực vật phong phú. Vùng nước ven biển Nusa Penida còn là môi trường sống và con đường di cư của một số loài động vật biển lớn được xếp vào loại quý hiếm và cần được bảo vệ như cá mập, động vật biển có vú, rùa, cá mặt trời và cá đuối. Lặn ngắm san hô và sinh vật biển cũng là một trong những hoạt động thu hút khách du lịch đến vùng biển này.

Tiềm tàng nhiều nguy hiểm

Bãi biển đẹp nhất Indonesia này lại là nơi thường xuyên xảy ra các tại nạn đáng tiếc với du khách. Năm 2017, một nữ du khách người New Zealand và một người Indonesia thiệt mạng do sóng biển cuốn trôi, 3 du khách người Nam Phi và Đan Mạch bị mắt kẹt giữa các vách đá khi đang bơi ở bãi biển này.

Biển Kelingling trong buổi hoàng hôn (Nguồn: bali-backpacker.com)



Năm 2018, một du khách Trung Quốc thiệt mạng trong khi tham gia lặn ngắm san hô tại vùng biển này, thi thể được tìm thấy khi trôi dạt vào vùng biển Crytal Bay. Tiếp đó, một thợ lặn và một nữ du khách Australia đã chết sau khi bị tàu cao tốc đâm phải đang trong vùng lặn của Khu bảo tồn biển Nusa Penida.

Năm nay, một du khách Ấn Độ bị sóng biển cuốn khi đang chụp ảnh tự sướng trên lưng vách núi từ tháng 5, đến nay vẫn chưa tìm được thi thể. Và gần đây nhất, một du khách Việt Nam bị sóng biển cao 6m cuốn phăng ra biển và ném trở lại bờ biển sau khi đã thiệt mạng.

Sự quyến rũ của thiên nhiên hùng vĩ nơi đây thu hút hàng trăm, thậm chí hàng ngàn khách du khách mỗi ngày. Tuy nhiên việc giám sát và đảm bảo an toàn cho du khách tại đây vẫn còn gặp nhiều vấn đề. Vùng biển này thường xuyên có những con sóng to, do vậy chính quyền địa phương và người dân đã lắp nhiều biển cảnh báo, thậm chí có lúc phải đóng cửa đường lên vách đá, nhưng vẫn không ngăn chặn được khách du lịch muốn khám phá nơi này. Đường lên vách núi hiện nay là đường đất, với địa hình dốc hiểm trở, khi trời mưa hoặc gặp sóng to rất dễ trơn trượt và nguy hiểm.

Các nhà chức trách địa phương thường xuyên khuyến cáo khách du lịch cần tuân thủ các cảnh báo và chú ý tới các khuyến cáo về thời tiết và thiên tai như sóng lớn, mưa lớn hoặc động đất do Cơ quan thảm hoạ quốc gia Indonesia đưa ra./.