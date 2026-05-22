Kỳ thú ván đấu cờ dưới mặt nước giải cờ vua lặn thế giới 2026

Thứ Sáu, 16:26, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong giải đấu đặc biệt này, các kỳ thủ phải lặn xuống nước, chơi cờ trên bàn cờ đặt ở đáy bể bơi. Mỗi nước cờ gắn với một lần nín thở. Đã xác định được các nhà vô địch nam và nữ trong cuộc thi này.

Đại kiện tướng người Litva Paulius Pultinevicius và kỳ thủ Ba Lan Anna Andrzejewska đã đăng quang ngôi vô địch thế giới môn cờ vua lặn năm 2026, Reuters đưa tin hôm 21/5. Đây là môn thể thao kết hợp giữa bơi lội và cờ vua, trong đó kỳ thủ phải nín thở và lặn xuống nước để chơi một ván cờ dưới đáy bể bơi.

 

Pultinevicius, 24 tuổi, đã giành chức vô địch thế giới cờ vua lặn đầu tiên trong sự nghiệp sau hai ngày thi đấu, kết thúc hôm 17/5 tại Tarnowo Podgórne, Ba Lan, trong giải đấu được xem là lớn nhất từng được tổ chức.

Mặc dù bước vào giải đấu với tư cách là kỳ thủ được xếp hạng cao nhất, Pultinevicius đã rất vất vả mới giành được vé vào chung kết 18 người, nhờ vào các chỉ số phụ. Tuy nhiên, anh đã thể hiện sự vượt trội trong ngày thi đấu cuối cùng, thắng liên tiếp 4 trận để đoạt ngôi vị cao nhất.

Kiện tướng quốc tế người Ba Lan Kamil Dzida về nhì, còn Đại kiện tướng người Ấn Độ Harshit Raja giành huy chương đồng.

Ở nội dung nữ, Andrzejewska đã giành chức vô địch với màn trình diễn ấn tượng trong trận chung kết.

Các ván đấu diễn ra trên bàn cờ được thiết kế riêng, có trọng lượng và nam châm để cố định dưới đáy bể bơi. Các kỳ thủ phải thực hiện mỗi nước đi trong một lần lặn, trước khi ngoi lên lấy hơi giữa các lượt.

Giải vô địch thế giới 2026 có sự tham dự của 62 kỳ thủ đến từ nhiều quốc gia, bao gồm cả những kỳ thủ giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ, trong bối cảnh môn thể thao này tiếp tục phát triển.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch, biên tập
Nguồn, video: Reuters
Tag: Cờ vua dưới nước độc đáo cờ vua cờ vua lặn vừa lặn vừa chơi cơ chơi cờ dưới mặt nước thi đấu cờ vua ở đáy bể bơi Ba Lan
Cậu bé 12 tuổi người Nga đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới
Cậu bé 12 tuổi người Nga đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới

VOV.VN - Cậu bé 12 tuổi người Nga Sergey Sklokin đã làm nên kỳ tích tại Giải Cờ nhanh Thế giới ở Doha, Qatar khi đánh bại nhà vô địch thế giới 19 tuổi Gukesh Dommaraju.

Cờ vua sẽ là mảng hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Azerbaijan
Cờ vua sẽ là mảng hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Azerbaijan

VOV.VN - Việt Nam và Azerbaijan có quan hệ truyền thống hữu nghị và đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Cờ vua được định hướng trở thành mảng hợp tác quan trọng nữa giữa 2 nước.

