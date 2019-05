“Lạnh người” trước các bí mật che giấu dưới những bức tranh nổi tiếng

Hình ảnh về bộ não của con người không chỉ được thấy rõ trong bức tranh "The Creation of Adam" của Michelangelo mà còn được thấy trong 1 bức bích họa khác của ông tại nhà nguyện Sistine mang tên "The Separation of Light and Darkness". Khi nhìn kỹ vào cổ Chúa, nếu bạn so sánh với một bức ảnh chụp não người, bạn sẽ thấy một sự trùng khớp đến khó tin.