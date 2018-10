Người phụ nữ rơi từ tầng 27 xuống đất do mải chụp selfie trên lan can

Hiện trường tai nạn là tòa nhà cao tầng Luxor Tower ở thành phố Panama của quốc gia Panama. Có thể thấy chấm trắng là áo của phụ nữ xấu số lúc đang mải chụp ảnh selfie ở ban công. Ảnh: Twitter. Có người đang đi ở ban công phía dưới. Ảnh: Twitter. Chị Sandra Manuela da Costa Macedo, người Bồ Đào Nha, liều lĩnh ngồi lên cả thành lan can của ban công tầng 27 để chụp ảnh selfie. Ảnh: Twitter. Chị Sandra bắt đầu chới với. Có thể thấy, thành lan can hơi vát, dốc hướng ra ngoài nên khi ai đó ngồi lên sẽ rất dễ ngã ra bên ngoài. Ảnh: Twitter. Giây phút hãi hùng. Nạn nhân đã mất thăng bằng và rơi ra ngoài. Một người quan sát thấy cảnh tượng hãi hùng này đã hô to: Trời ơi, cô ấy điên mất rồi, ai lại thế, rơi rồi kìa! Ảnh: Twitter. Cảnh tượng kinh khủng này do các công nhân xây dựng ghi lại. Nạn nhân rơi xuống khi vẫn cầm gậy selfie. Thảm kịch xảy ra vào lúc 10h ngày 12/10. Ảnh: Twitter. Nguồn tin cảnh sát địa phương cho hay, có khả năng một luồng gió mạnh đã khiến chị mất thăng bằng khi cố gắng có bức ảnh selfie hoàn hảo trên thành lan can. Ảnh: Twitter. Chân dung nạn nhân Sandra Manuela, một bà mẹ 2 con và được cho là 44 tuổi. Ảnh: Mirror. Erick Alzate, nhân chứng sống cùng tòa nhà nơi xảy ra tai nạn, kể lại: “Cô ấy chụp ảnh selfie được vài phút. Các công nhân ở tòa nhà đối diện đã hét to lên rằng hãy cẩn thận”. Ảnh: Mirror. Erick kể tiếp: “Để chụp bức selfie cuối cùng, cô ấy quyết định ngồi lên thanh lan can. Và rồi cô bị trượt ra bên ngoài gờ lan can”. Ảnh: Mirror. Sau vụ tai nạn này, cơ quan Phòng cháy Chữa cháy của Panama cảnh báo: Đừng mạo hiểm mạng sống của mình chỉ vì một bức ảnh selfie. Ảnh: Mirror. Cơ quan cứu hỏa của Panama nhấn mạnh đến sự thận trọng: “Thà mất một phút trong đời còn hơn mất cả đời chỉ trong một phút”. Ảnh: Mirror. Sandra mới chuyển từ Bồ Đào Nha đến Panama thời gian gần đây. Hồi ở Bồ Đào Nha, chị dạy học tại khu nghỉ dưỡng Esposende ở miền bắc Bồ Đào Nha. Tại Panama, Sandra cũng làm nghề dạy học. Ảnh: Mirror. ce11e71b5c09d3539489354c97fe01a1/5bc7242a/2018_10_15/1bk6qYJmfyo/mai_selfie_nga_tu_tang_27_Panama_12102018.mp4

