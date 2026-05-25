Nhật Bản công bố hàng loạt vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ

Thứ Hai, 18:06, 25/05/2026
VOV.VN - Trước thềm vụ phóng tên lửa đẩy H3 số 6, các trường đại học và start-up của Nhật Bản đã công bố 5 loại vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ tự chế tạo, dự kiến sẽ được đưa vào không gian bằng tên lửa này vào ngày 10/6 tới.

Sự kiện giới thiệu 5 loại vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ do các trường đại học và start-up Nhật Bản tự chế tạo được tổ chức hôm nay (25/5) tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở miền Nam Nhật Bản. Đây là địa điểm dự kiến diễn ra vụ phóng tên lửa đẩy H3 số 6 do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) nghiên cứu và phát triển vào ngày 10/6/2026, đưa các vệ tinh nêu trên vào quỹ đạo.

Một vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ của Nhật Bản được ra mắt hôm 25/5/2026. Ảnh: NHK.

Trong số các vệ tinh này có vệ tinh “Én biển - Umitsubame” của Đại học Khoa học Tokyo. “Én biển” có dạng hình lập thể với chiều dài mỗi cạnh khoảng 60 cm, được gắn các camera có khả năng thu thập hình ảnh về sự phân bố của sinh vật phù du, thực vật dưới biển cũng như các vụ nổ thiên thể.

Bên cạnh đó, còn có hai loại vệ tinh do một start-up tại thành phố Utsunomiya nghiên cứu và phát triển là HORN-L và HORN-R. Theo nhóm kỹ sư phụ trách chế tạo, đây là các vệ tinh được sử dụng nhằm kiểm chứng công nghệ phòng ngừa “rác thải không gian” - nguy cơ phát sinh từ các vệ tinh nhân tạo đã kết thúc sứ mệnh.

Ngoài ra, còn có một vệ tinh thiên văn siêu nhỏ do Đại học Bách khoa Kyushu thiết kế, có khả năng quan trắc bức xạ vi sóng nền vũ trụ. Loại vệ tinh này đã được đưa vào dự án JAXA-SMASH của Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản nhằm kiểm chứng công nghệ quan trắc thiên thể có độ chính xác cao.

Trong những năm gần đây, khu vực tư nhân của Nhật Bản, bao gồm các doanh nghiệp liên doanh, start-up, trường đại học và cơ sở nghiên cứu, đang không ngừng đẩy mạnh tham gia vào lĩnh vực chinh phục không gian và đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý. Việc đưa thành công các vệ tinh nêu trên vào quỹ đạo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhật Bản trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Vệ tinh nhân tạo Nhật Bản vệ tinh cỡ nhỏ hàng không vũ trụ
Tiết lộ bất ngờ về vệ tinh băng giá của sao Mộc và khả năng sinh sống của con người

VOV.VN - Ẩn dưới lớp băng dày của Europa là một đại dương ngầm khổng lồ, có thể chứa nhiều nước hơn tổng lượng nước của tất cả các đại dương trên Trái đất cộng lại. Các nghiên cứu gần đây cho thấy đại dương này sở hữu những thành phần hóa học thiết yếu và nguồn năng lượng cần thiết để duy trì sự sống.

Trung Quốc thử nghiệm công nghệ đâm tàu vào tiểu hành tinh để bảo vệ Trái đất

VOV.VN - Trong nỗ lực bảo vệ Trái đất trước nguy cơ bị các tiểu hành tinh đe dọa, Trung Quốc đang chuẩn bị thực hiện một sứ mệnh đâm tàu vũ trụ vào một tiểu hành tinh để thử nghiệm tính khả thi của phương pháp phòng thủ bằng cách thay đổi quỹ đạo, ngăn nó va vào Trái đất trong ít nhất vài thập kỷ.

Trung Quốc phóng vệ tinh điện toán, thúc đẩy ứng dụng AI trong không gian

VOV.VN - Trung Quốc ngày 14/5 đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D (Long March-2D), đưa chòm sao vệ tinh điện toán không gian lên vũ trụ, nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trong không gian.

