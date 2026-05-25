Nhật Bản công bố hàng loạt vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ

Sự kiện giới thiệu 5 loại vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ do các trường đại học và start-up Nhật Bản tự chế tạo được tổ chức hôm nay (25/5) tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở miền Nam Nhật Bản. Đây là địa điểm dự kiến diễn ra vụ phóng tên lửa đẩy H3 số 6 do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) nghiên cứu và phát triển vào ngày 10/6/2026, đưa các vệ tinh nêu trên vào quỹ đạo.

Một vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ của Nhật Bản được ra mắt hôm 25/5/2026. Ảnh: NHK.

Trong số các vệ tinh này có vệ tinh “Én biển - Umitsubame” của Đại học Khoa học Tokyo. “Én biển” có dạng hình lập thể với chiều dài mỗi cạnh khoảng 60 cm, được gắn các camera có khả năng thu thập hình ảnh về sự phân bố của sinh vật phù du, thực vật dưới biển cũng như các vụ nổ thiên thể.

Bên cạnh đó, còn có hai loại vệ tinh do một start-up tại thành phố Utsunomiya nghiên cứu và phát triển là HORN-L và HORN-R. Theo nhóm kỹ sư phụ trách chế tạo, đây là các vệ tinh được sử dụng nhằm kiểm chứng công nghệ phòng ngừa “rác thải không gian” - nguy cơ phát sinh từ các vệ tinh nhân tạo đã kết thúc sứ mệnh.

Ngoài ra, còn có một vệ tinh thiên văn siêu nhỏ do Đại học Bách khoa Kyushu thiết kế, có khả năng quan trắc bức xạ vi sóng nền vũ trụ. Loại vệ tinh này đã được đưa vào dự án JAXA-SMASH của Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản nhằm kiểm chứng công nghệ quan trắc thiên thể có độ chính xác cao.

Trong những năm gần đây, khu vực tư nhân của Nhật Bản, bao gồm các doanh nghiệp liên doanh, start-up, trường đại học và cơ sở nghiên cứu, đang không ngừng đẩy mạnh tham gia vào lĩnh vực chinh phục không gian và đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý. Việc đưa thành công các vệ tinh nêu trên vào quỹ đạo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhật Bản trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.