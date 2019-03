Những bức ảnh thú vị về Mặt trăng ở hình dáng và kích thước khác nhau

NASA mới đây công bố kế hoạch lên Mặt Trăng lần nữa vào năm 2024. Chúng ta có thể chào đón kế hoạch này bằng cách ngắm bộ sưu tập các hình ảnh thú vị về Mặt Trăng ở các hình dáng và kích thước khác nhau này. Loạt 11 ảnh được chụp trong vòng 28 phút, ghi lại quá trình Mặt Trăng mọc ở Los Angeles, Mỹ do Dan Marker Moore chụp lại. Mặt trăng khoáng. Trông nó giống như một hành tinh cổ tích nào đó vậy, nhưng thực sự thì đó vẫn là Mặt trăng của chúng ta. Bức ảnh đã được xử lý và được làm đậm màu để làm rõ sự thay đổi ở tầng phong hóa – lớp bụi, đất, đá vỡ và các khoáng chất trên bề mặt. Với bức ảnh này, Andrew McCarthy muốn làm nổi bật sự khác nhau giữa Mặt Trăng và trái đất về độ sáng. “Mặt trăng tròn thì sáng như thế này, nhưng thực ra thì nó cũng đen như mực dưới ánh mặt trời. Trái Đất của chúng ta phản chiếu nhiều ánh sáng từ Mặt trời nhờ bầu khí quyền và ở ban đêm, trông nó lung linh tráng lệ hơn. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận là Mặt trăng cũng đẹp không kém”. Siêu trăng ở Manhhattan. Siêu trăng trông to hơn so với trăng tròn bình thường do nó tới gần Trái đất hơn trong một số thời điểm nhất định. Đây là hình ảnh của một trong những miệng hố trên mặt trăng do Camera giám sát quỹ đạo Mặt trăng chụp được vào năm 2018. Miệng hố này quá nhỏ khi quan sát từ Trái Đất nhưng nó là một trong rất nhiều miệng hố trên bề mặt Mặt Trăng. Mặt trăng ở xa. Hình ảnh mặt trăng bé xíu khi nhìn theo khoảng cách đường chân trời của Trái Đất, do nhà du hành Karen Nyberg chụp từ Trạm vũ trụ quốc tế năm 2013. Nguyệt thực toàn phần chụp từ Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất tháng 7/2018. Siêu trăng máu màu xanh rất ít khi xảy ra không chỉ vì nó tới gần Trái Đất, mà còn vì đó là lần thứ 2 trăng tròn trong tháng. Bức ảnh chụp khu vực hạ cánh của Surveyor 7 gần miệng hố Tycho. Bức ảnh này sẽ không gây ấn tượng cho bạn nếu bạn không biết về lịch sử. Surveyor 7 là tàu đổ bộ thứ 7 và cũng là cuối cùng được gửi lên khám phá Mặt Trăng. Con tàu này hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng vào ngày 10/1/1968. Nó bị phá hủy ngay sau đó và đã dừng truyền hình ảnh từ tháng 2 cùng năm. Năm 1969, phi hành đoàn của tàu vũ trụ Apollo 11 đã chụp bức ảnh ấn tượng này cho thấy hình ảnh của Trái Đất nhìn từ Mặt Trăng. Bắc ảnh cho thấy bề mặt tối xám của Mặt trăng và trái đất của chúng ta có màu xanh sắc nét như thế nào trên nền vũ trụ. Bức ảnh 81MP. Andrew McCarthy đã dùng 50.000 bức ảnh chụp từ 2 camera khác nhau để tạo nên một kiệt tác 81MP này. Bầu trời đầy sao. Không thể phủ nhận, Mặt Trăng thực sự lộng lẫy. Những cũng dễ sàng để quên đi nó nhỏ bé thế nào trong vũ trụ Mặt Trăng bao quanh là hàng tỷ vì sao đã vẽ nên cảnh tượng tuyệt vời như thế nào.

NASA mới đây công bố kế hoạch lên Mặt Trăng lần nữa vào năm 2024. Chúng ta có thể chào đón kế hoạch này bằng cách ngắm bộ sưu tập các hình ảnh thú vị về Mặt Trăng ở các hình dáng và kích thước khác nhau này. Loạt 11 ảnh được chụp trong vòng 28 phút, ghi lại quá trình Mặt Trăng mọc ở Los Angeles, Mỹ do Dan Marker Moore chụp lại. Mặt trăng khoáng. Trông nó giống như một hành tinh cổ tích nào đó vậy, nhưng thực sự thì đó vẫn là Mặt trăng của chúng ta. Bức ảnh đã được xử lý và được làm đậm màu để làm rõ sự thay đổi ở tầng phong hóa – lớp bụi, đất, đá vỡ và các khoáng chất trên bề mặt. Với bức ảnh này, Andrew McCarthy muốn làm nổi bật sự khác nhau giữa Mặt Trăng và trái đất về độ sáng. “Mặt trăng tròn thì sáng như thế này, nhưng thực ra thì nó cũng đen như mực dưới ánh mặt trời. Trái Đất của chúng ta phản chiếu nhiều ánh sáng từ Mặt trời nhờ bầu khí quyền và ở ban đêm, trông nó lung linh tráng lệ hơn. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận là Mặt trăng cũng đẹp không kém”. Siêu trăng ở Manhhattan. Siêu trăng trông to hơn so với trăng tròn bình thường do nó tới gần Trái đất hơn trong một số thời điểm nhất định. Đây là hình ảnh của một trong những miệng hố trên mặt trăng do Camera giám sát quỹ đạo Mặt trăng chụp được vào năm 2018. Miệng hố này quá nhỏ khi quan sát từ Trái Đất nhưng nó là một trong rất nhiều miệng hố trên bề mặt Mặt Trăng. Mặt trăng ở xa. Hình ảnh mặt trăng bé xíu khi nhìn theo khoảng cách đường chân trời của Trái Đất, do nhà du hành Karen Nyberg chụp từ Trạm vũ trụ quốc tế năm 2013. Nguyệt thực toàn phần chụp từ Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất tháng 7/2018. Siêu trăng máu màu xanh rất ít khi xảy ra không chỉ vì nó tới gần Trái Đất, mà còn vì đó là lần thứ 2 trăng tròn trong tháng. Bức ảnh chụp khu vực hạ cánh của Surveyor 7 gần miệng hố Tycho. Bức ảnh này sẽ không gây ấn tượng cho bạn nếu bạn không biết về lịch sử. Surveyor 7 là tàu đổ bộ thứ 7 và cũng là cuối cùng được gửi lên khám phá Mặt Trăng. Con tàu này hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng vào ngày 10/1/1968. Nó bị phá hủy ngay sau đó và đã dừng truyền hình ảnh từ tháng 2 cùng năm. Năm 1969, phi hành đoàn của tàu vũ trụ Apollo 11 đã chụp bức ảnh ấn tượng này cho thấy hình ảnh của Trái Đất nhìn từ Mặt Trăng. Bắc ảnh cho thấy bề mặt tối xám của Mặt trăng và trái đất của chúng ta có màu xanh sắc nét như thế nào trên nền vũ trụ. Bức ảnh 81MP. Andrew McCarthy đã dùng 50.000 bức ảnh chụp từ 2 camera khác nhau để tạo nên một kiệt tác 81MP này. Bầu trời đầy sao. Không thể phủ nhận, Mặt Trăng thực sự lộng lẫy. Những cũng dễ sàng để quên đi nó nhỏ bé thế nào trong vũ trụ Mặt Trăng bao quanh là hàng tỷ vì sao đã vẽ nên cảnh tượng tuyệt vời như thế nào.