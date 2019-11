Những tiết lộ ít biết về thảm kịch tàu Titanic cách đây hơn 1 thế kỷ

Trước khi bộ phim nổi tiếng "Titanic" được sản xuất năm 1977, đã có một phim khác nói về thảm họa này. "Saved from the Titanic" được công chiếu chỉ 29 ngày sau khi con tàu bị chìm với vai chính là một nữ diễn viên đã sống sót sau thảm họa trên đảm nhận.

Năm 1898, 14 năm trước vụ chìm tàu Titanic, một tác giả có tên là Morgan Robertson đã viết 1 cuốn sách tên là "The Wreck of the Titan" nói về một con tàu bị chìm sau khi va chạm với một tảng băng trôi.