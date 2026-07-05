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Pháp bắt giữ người đàn ông liều lĩnh leo tháp Eiffel để treo cờ Mỹ

Chủ Nhật, 09:12, 05/07/2026
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VOV.VN - Chiều 4/7, theo giờ địa phương, một sự cố hy hữu đã xảy ra tại tháp Eiffel ở thủ đô Paris (Pháp) khi một người đàn ông bất ngờ leo lên công trình này để treo một lá cờ Mỹ, đúng vào ngày Mỹ kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập.

Lực lượng chức năng thủ đô Pháp cho biết sự việc được phát hiện vào khoảng 15h45, khi các nhân chứng nhìn thấy đối tượng đang bám dọc theo cấu trúc tháp Eiffel ở đoạn giữa tầng hai và tầng ba, đồng thời thực hiện hành vi treo lá cờ Mỹ.

phap bat giu nguoi dan ong lieu linh leo thap eiffel de treo co my hinh anh 1
Tháp Effel tại Paris. Ảnh: SIPA.

Ngay khi người đàn ông này vừa đặt chân lên tầng ba, lực lượng an ninh đã lập tức tiếp cận và tiến hành bắt giữ. Để đảm bảo an toàn cho du khách, cơ quan chức năng đã phải sơ tán khẩn cấp toàn bộ khu vực sân dưới chân tháp cùng hai tầng bị ảnh hưởng và cử nhóm can thiệp thuộc Tổng cục Cảnh sát Paris lên gỡ bỏ lá cờ ngay sau đó.

Hiện tại, đối tượng đang bị tạm giam tại đồn cảnh sát Quận 7 với cáo buộc "gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác". Dù hành động này trùng hợp với cột mốc lịch sử quan trọng của nước Mỹ, phía cảnh sát Pháp cho biết nghi phạm vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về động cơ thực sự đằng sau hành vi liều lĩnh của mình..

Anh Tuấn/VOV-Paris
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