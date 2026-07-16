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Phát hiện loại đường phức tạp trong không gian liên sao, hé lộ bí ẩn sự sống

Thứ Năm, 07:02, 16/07/2026
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VOV.VN - Các nhà khoa học vừa phát hiện một loại đường phức tạp trong môi trường liên sao gần trung tâm dải Ngân Hà. Khám phá này không chỉ mở rộng hiểu biết về hóa học trong vũ trụ mà còn mang đến những manh mối quan trọng về nguồn gốc sự sống trên Trái Đất và khả năng tồn tại sự sống ở những nơi khác trong thiên hà.

Sử dụng hai kính thiên văn vô tuyến tại Tây Ban Nha, các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ một đám mây khí khổng lồ gần trung tâm dải Ngân Hà. Họ xác định được loại đường này ở dạng khí bằng cách so sánh các tín hiệu thu được từ kính thiên văn với các mẫu thí nghiệm trong phòng nghiên cứu.

phat hien loai duong phuc tap trong khong gian lien sao, he lo bi an su song hinh anh 1
Ảnh minh họa: NASA

Các nhà thiên văn học đã phát hiện một loại đường trong không gian, cũng là chất có trong quả mâm xôi và các sản phẩm làm da rám nắng mà không cần ánh nắng (self-tanner). Loại đường này có tên là erythrulose, tồn tại trong môi trường liên sao - những đám mây khí và bụi rất loãng nằm rải rác giữa các ngôi sao. Đường không chỉ dùng để làm ngọt mà còn cung cấp năng lượng cho tế bào và thậm chí là thành phần cấu tạo nên ADN. Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm hiểu các loại đường được hình thành như thế nào, bởi chúng là một trong những thành phần thiết yếu của sự sống.

Loại đường mới nhất được phát hiện trong không gian tại một khu vực mà hai tàu thăm dò Voyager của NASA - những tàu vũ trụ đã đi xa Trái Đất nhất từ trước đến nay, từng bay qua. Kết quả nghiên cứu được công bố hôm 13/7 trên tạp chí Nature Astronomy.

Trước đây, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều hợp chất hóa học đáng chú ý trong thiên hà của chúng ta, bao gồm các thành phần cấu tạo nên vật chất di truyền và tế bào. Khoảng 25 năm trước, họ đã tìm thấy một "họ hàng" của đường ăn gần trung tâm dải Ngân Hà. Ngoài ra, các hạt vật chất màu đen thu thập từ tiểu hành tinh Bennu bởi tàu OSIRIS-REx của NASA cũng chứa nhiều loại đường khác, trong đó có một thành phần quan trọng của ADN.

Loại đường mới được phát hiện không phải là chất thiết yếu đối với sự sống, nhưng nó có thể dễ dàng chuyển hóa thành một dạng đường được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc khởi đầu sự sống trên Trái Đất. Theo nhà vật lý thiên văn Erika Hamden thuộc Đại học Arizona, đây cũng là một trong những loại đường phức tạp nhất từng được phát hiện trong không gian.

"Bản thân phát hiện này là minh chứng ban đầu về những vật chất đang trôi nổi khắp thiên hà”, nhà vật lý Hamden, người không tham gia vào nghiên cứu trên, nhận xét.

Những nghiên cứu về môi trường liên sao đều hướng đến việc giải đáp câu hỏi: Sự sống đã bắt đầu như thế nào? Liệu có phải các sao chổi hoặc thiên thạch từ những khu vực xa xôi của vũ trụ đã mang đến các thành phần thiết yếu cho Trái Đất? Hay những thành phần đó vốn đã tồn tại sẵn trong đám mây vật chất hình thành nên Hệ Mặt Trời? Việc phát hiện loại đường mới này củng cố giả thuyết thứ hai. Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tiếp tục tìm thấy nhiều loại đường khác trong không gian và hiểu rõ hơn cách chúng chuyển hóa thành những dạng khác nhau.

Theo tác giả nghiên cứu Izaskun Jiménez-Serra, nhà vật lý thiên văn tại Trung tâm Sinh học Vũ trụ ở Tây Ban Nha, việc tìm thấy loại đường trên ở một vị trí cho thấy rất có thể chúng cũng đang ẩn mình ở nhiều vùng xa xôi khác trong thiên hà, cùng với những thành phần quan trọng khác.

"Bằng chứng này cho thấy các thành phần thiết yếu cho khởi nguồn của sự sống có thể hiện diện ở nhiều khu vực khác nhau trong thiên hà, mở ra khả năng sự sống cũng có thể phát triển ở những nơi khác trong vũ trụ", nhà nghiên cứu Jiménez-Serra cho hay.

Vũ Anh/VOV.VN
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