Phụ huynh Anh phẫn nộ vì chương trình dạy trẻ “tự kích thích” nhạy cảm

Các bậc phụ huynh tại Anh đang phẫn nộ sau khi hơn 240 trường tiểu học tại nước này giới thiệu các bài học “tự kích thích” cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên, trong khuôn khổ chương trình giáo dục giới tính.

Ảnh minh họa: Sputnik.

Sách hướng dẫn giảng dạy, được tờ Mail đăng tải vào hôm qua (22/9), hướng dẫn cách dạy trẻ từ 6 đến 10 tuổi về “các quy tắc tự kích thích bản thân”. Những bài học này là một phần của chương trình mới All About Me (Tất cả những điều về tôi), được triển khai tại hơn 240 trường tiểu học ở hạt Warwickshire, miền trung nước Anh. Chương trình này được thiết kế để giảng dạy theo chương trình bắt buộc Giáo dục quan hệ và giới tính (RSE), dự kiến được triển khai trên toàn nước Anh vào tháng 9/2020.

Trong phần học có tên gọi “Đụng chạm vào mình”, các giáo viên được hướng dẫn dạy trẻ em rằng “nhiều người thích tự cù hay vuốt ve bản thân họ vì điều đó khiến họ cảm thấy dễ chịu, kể các việc đụng chạm vào vùng kín”. Trẻ em được dạy rằng đó là “điều rất bình thường”, dù một số người có thể phản đối hoặc nói rằng “nó rất bẩn”.

Trẻ em cũng được cảnh báo rằng, sẽ không lịch sự khi sờ mó cơ thể mình trong lớp học hay những nơi công cộng và chỉ nên làm điều đó khi chúng ở “một mình, có thể trong phòng tắm, lúc tắm hoặc trên giường ngủ”. Một vài phụ huynh đã bị sốc bởi chương trình này, cho rằng ở độ tuổi nhỏ như vậy không nên tiếp xúc với những chủ đề trưởng thành như thủ dâm. “Dạy trẻ tự kích thích là điều hoàn toàn không phù hợp. Họ gọi hành động đó là tự đụng chạm và họ không sử dụng thuật ngữ thủ dâm, nhưng khi bạn đọc thì biết chính xác điều đó là gì”, Matthew Seymour, một phụ huynh nói với tờ Mail.

Những phụ huynh không đồng tình với cách giáo dục giới tính này đã không cho con cái họ tham gia những tiết học đó. Nhiều chuyên gia giáo dục và các giáo viên đã chỉ trích từ ngữ sử dụng trong chương trình là quá mơ hồ, không phù hợp với học sinh tiểu học. “Chúng tôi không bao giờ sử dụng từ tự kích thích, không phải ở trường tiểu học. Đối với chúng tôi, điều đó không phù hợp”, giáo viên Lynette Smith nói.

Thậm chí một số chính trị gia ủng hộ ý tưởng giáo dục giới tính bắt buộc cũng hoài nghi về chương trình All About Me. “Những lớp học này đi quá xa sự hướng dẫn của chính phủ”, Nghị sĩ bảo thủ David Davies bày tỏ sự giận dữ. Trong khi đó, Hội đồng giáo dục hạt Warwickshire cho rằng, các bài học chỉ đơn giản là dạy trẻ em biết phân biệt “sự đụng chạm phù hợp và không phù hợp”, “nhận ra sự khác biệt giữa các hành vi công khai và riêng tư”.

Trang web của Hội đồng nói rằng chương trình giúp phát triển các kỹ năng cần thiết để quản lý "các mối quan hệ lành mạnh", "xây dựng lòng tự trọng" và cho phép trẻ em "khám phá bản sắc cá nhân". Nhà tư vấn giáo dục Jonny Hunt, một trong số tác giả của chương trình cho rằng “các bậc phụ huynh cần phải hiểu rằng trẻ em ở mọi độ tuổi sẽ có hành vi tự kích thích bản thân bất cứ lúc nào”./.