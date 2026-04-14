中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quốc hội Pháp thông qua dự luật sửa đổi về hoàn trả cổ vật thời thuộc địa

Thứ Ba, 06:04, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 13/4, theo giờ địa phương, Quốc hội Pháp đã chính thức thông qua một phiên bản sửa đổi của dự luật khung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn trả các tài sản văn hóa bị cướp bóc trong thời kỳ thuộc địa cho các quốc gia gốc.

Đây được coi là một bước đi lịch sử trong nỗ lực hòa giải văn hóa của chính quyền Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Dự luật này thiết lập một cơ chế pháp lý minh bạch để đưa các tác phẩm nghệ thuật ra khỏi danh mục tài sản công của Pháp mà không cần phải thông qua các đạo luật riêng lẻ cho từng trường hợp như trước đây.

quoc hoi phap thong qua du luat sua doi ve hoan tra co vat thoi thuoc dia hinh anh 1
Việc thông qua dự luật này không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn là một công cụ ngoại giao quan trọng của Pháp. Ảnh: Anh Tuấn

Một hội đồng gồm các chuyên gia từ cả Pháp và quốc gia yêu cầu hoàn trả sẽ được thành lập để xem xét kỹ lưỡng nguồn gốc của các cổ vật. Việc hoàn trả sẽ được thực hiện nếu chứng minh được các cổ vật này đã bị lấy đi một cách bất hợp pháp, thông qua bạo lực hoặc ép buộc trong thời kỳ cai trị của thực dân.

So với dự thảo ban đầu, phiên bản mới này đã bổ sung các điều khoản chặt chẽ hơn về việc bảo tồn các cổ vật sau khi trở về nước, cũng như đảm bảo sự tham gia tích cực của các viện bảo tàng Pháp trong quá trình nghiên cứu nguồn gốc.

Việc thông qua dự luật này không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn là một công cụ ngoại giao quan trọng của Pháp. Phần lớn các yêu cầu hoàn trả đến từ các quốc gia châu Phi (như Benin, Senegal, Mali...). Đây là nỗ lực của Pháp nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác mới, bình đẳng hơn với các nước cựu thuộc địa.

Quá trình nghiên cứu nguồn gốc sẽ giúp công chúng hiểu rõ hơn về cách thức các bộ sưu tập nghệ thuật lớn của Pháp được hình thành trong quá khứ. Pháp hy vọng đạo luật này sẽ thúc đẩy các quốc gia châu Âu khác có hành động tương tự đối với các di sản văn hóa đang bị lưu giữ tại các bảo tàng phương Tây.

Phản ứng về quyết định mới, Bộ trưởng Văn hóa Pháp ca ngợi đây là một chiến thắng cho "công lý văn hóa" và là minh chứng cho sự cởi mở của Pháp đối với thế giới. Mặc dù ủng hộ về mặt đạo đức, một số nhà quản lý bảo tàng bày tỏ lo ngại về việc "làm rỗng" các bộ sưu tập quốc gia nếu các tiêu chuẩn xét duyệt không được thực hiện một cách khách quan và nghiêm ngặt.

Nhiều quốc gia đã lên tiếng hoan nghênh, coi đây là một hành động tôn trọng chủ quyền văn hóa và là bước đầu để đòi lại những báu vật dân tộc đã thất lạc hàng thế kỷ. Giới chuyên gia đánh giá đạo luật mới sẽ tạo điều kiện cho các quốc gia từng là thuộc địa của Pháp, trong đó có Việt Nam, có cơ sở pháp lý để tiến hành đàm phán về việc hoàn trả cổ vật với các bảo tàng lớn tại Pháp, nơi hiện đang lưu giữ hàng ngàn hiện vật quý giá có nguồn gốc từ các nước này. Việc hoàn trả cổ vật không chỉ góp phần xoa dịu những đau thương trong quá khứ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin chiến lược giữa Pháp và các quốc gia thuộc địa cũ, hướng tới mối quan hệ hợp tác bền vững trong tương lai.

lourve.jpg

Châu Âu triệt phá mạng lưới buôn lậu cổ vật trị giá hơn 100 triệu USD

VOV.VN - Mới đây, ác cơ quan thực thi pháp luật từ nhiều quốc gia châu Âu đã phối hợp tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá một đường dây tội phạm liên quan đến việc trộm cắp, buôn lậu và rửa tiền từ buôn bán cổ vật. Đường dây này chủ yếu có nguồn gốc từ khu vực Balkan và mở rộng hoạt động sang Tây Âu.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tag: cổ vật thời thuộc địa hoàn trả cổ vật Quốc hội Pháp dự luật sửa đổi giá trị lịch sử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện thêm một vụ trộm cổ vật ở bảo tàng tại Pháp

VOV.VN - Chỉ một ngày sau vụ trộm gây chấn động tại bảo tàng Louvre, nước Pháp lại rúng động bởi một vụ mất cắp mới tại bảo tàng Denis Diderot ở thành phố Langres (tỉnh Haute-Marne), nơi một phần kho báu tiền xu quý giá đã biến mất. Vụ việc làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về lỗ hổng an ninh tại các bảo tàng trên toàn quốc.

Lào phát hiện nhiều hiện vật cổ có niên đại hàng trăm năm

VOV.VN - Mới đây, các chuyên gia khảo cổ đến từ Pháp đã phát hiện được các hiện vật cổ có niên đại hàng trăm năm tại tỉnh Huaphan ở miền Bắc, Lào.

Số phận những báu vật hoàng gia Pháp bị đánh cắp khỏi bảo tàng Louvre

VOV.VN - Vụ trộm táo bạo tại bảo tàng Louvre khiến nhiều báu vật hoàng gia Pháp vô giá biến mất, dấy lên lo ngại chúng có thể bị phá hủy vĩnh viễn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ