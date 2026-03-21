Singapore thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc gia, mở rộng tham vọng không gian

Thứ Bảy, 10:56, 21/03/2026
VOV.VN - Từ ngày 1/4 tới, Singapore sẽ chính thức thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc gia, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển lĩnh vực không gian vũ trụ.

Cơ quan này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và mở rộng chức năng của Văn phòng Công nghệ và Công nghiệp Vũ trụ, trực thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore. Trong thời gian tới, cơ quan sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm, gồm: phát triển hệ sinh thái không gian vũ trụ, xây dựng trung tâm điều hành dữ liệu vệ tinh, và hoàn thiện khung pháp lý liên quan.

Ảnh minh họa: Reuters

Về phát triển hệ sinh thái, Singapore sẽ triển khai các chính sách nhằm thu hút nhà đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực vũ trụ. Trước đó, từ năm 2022, cơ quan tiền thân đã sử dụng hơn 200 triệu SGD (đô la Singapore) để hỗ trợ thử nghiệm công nghệ, phát triển sản phẩm và đào tạo nhân lực.

Hiện nay, Singapore có hơn 2.000 lao động làm việc tại khoảng 70 doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Nổi bật là Tập đoàn ST Engineering, đơn vị đã chế tạo và đưa nhiều vệ tinh vào quỹ đạo, phục vụ giám sát môi trường và ứng phó thiên tai. Trong hai thập kỷ qua, Singapore đã đưa hơn 30 vệ tinh vào quỹ đạo.

Bên cạnh đó, cơ quan mới sẽ thiết lập một trung tâm điều hành nhằm theo dõi hoạt động và tiếp nhận, xử lý dữ liệu vệ tinh phục vụ các cơ quan chính phủ. Giới chuyên gia nhận định, trung tâm này sẽ giúp tăng cường phối hợp, hạn chế chồng chéo và nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu.

Liên quan đến khung pháp lý, giới chức Singapore cho biết mục tiêu là xây dựng một môi trường vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm các tiêu chuẩn cao về an toàn và phát triển bền vững.

Việc thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc gia cho thấy tham vọng của Singapore trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trong lĩnh vực không gian vũ trụ trong thời gian tới.

Trung Quốc công bố nhóm du khách bay vào vũ trụ đầu tiên

VOV.VN - Tàu vũ trụ có người lái thương mại đầu tiên của Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2028. Một nhà khoa học năm nay đã 85 tuổi và nam diễn viên Hoàng Cảnh Du nằm trong danh sách những du khách Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ.

PV/VOV-Bangkok
Tag: cơ quan vũ trụ quốc gia tham vọng vũ trụ Singapore khám phá vũ trụ tham vọng không gian bước tiến mới
Nhật Bản ủ thành công men rượu Sake trên không gian vũ trụ

VOV.VN - Một doanh nghiệp sản xuất rượu của Nhật Bản cho biết đã tiến hành thử nghiệm và thành công trong việc chế tạo men rượu gạo trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tàu vũ trụ chở hàng thế hệ mới của Trung Quốc sẽ bay lần đầu vào năm 2026

VOV.VN - Trung Quốc cho biết, “Khinh Châu” (Qingzhou) - tàu vũ trụ chở hàng thế hệ mới của Trung Quốc đã đạt được những đột phá trong nhiều công nghệ then chốt và dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm tới.

Vật thể nghi là “rác vũ trụ” rơi trúng máy bay chở khách khiến phi công bị thương

VOV.VN - Một vật thể chưa xác định, nghi là “rác vũ trụ”, đã rơi trúng một chiếc máy bay chở khách Boeing 737 MAX 8 khi đang bay ở trên không, làm vỡ kính chắn gió buồng lái và khiến phi công bị thương.

