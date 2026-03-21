Singapore thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc gia, mở rộng tham vọng không gian

Cơ quan này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và mở rộng chức năng của Văn phòng Công nghệ và Công nghiệp Vũ trụ, trực thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore. Trong thời gian tới, cơ quan sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm, gồm: phát triển hệ sinh thái không gian vũ trụ, xây dựng trung tâm điều hành dữ liệu vệ tinh, và hoàn thiện khung pháp lý liên quan.

Về phát triển hệ sinh thái, Singapore sẽ triển khai các chính sách nhằm thu hút nhà đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực vũ trụ. Trước đó, từ năm 2022, cơ quan tiền thân đã sử dụng hơn 200 triệu SGD (đô la Singapore) để hỗ trợ thử nghiệm công nghệ, phát triển sản phẩm và đào tạo nhân lực.

Hiện nay, Singapore có hơn 2.000 lao động làm việc tại khoảng 70 doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Nổi bật là Tập đoàn ST Engineering, đơn vị đã chế tạo và đưa nhiều vệ tinh vào quỹ đạo, phục vụ giám sát môi trường và ứng phó thiên tai. Trong hai thập kỷ qua, Singapore đã đưa hơn 30 vệ tinh vào quỹ đạo.

Bên cạnh đó, cơ quan mới sẽ thiết lập một trung tâm điều hành nhằm theo dõi hoạt động và tiếp nhận, xử lý dữ liệu vệ tinh phục vụ các cơ quan chính phủ. Giới chuyên gia nhận định, trung tâm này sẽ giúp tăng cường phối hợp, hạn chế chồng chéo và nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu.

Liên quan đến khung pháp lý, giới chức Singapore cho biết mục tiêu là xây dựng một môi trường vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm các tiêu chuẩn cao về an toàn và phát triển bền vững.

Việc thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc gia cho thấy tham vọng của Singapore trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trong lĩnh vực không gian vũ trụ trong thời gian tới.