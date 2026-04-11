Trung Quốc cấm cung cấp dịch vụ bạn đồng hành ảo AI cho trẻ vị thành niên

Các biện pháp tạm thời quản lý các dịch vụ tương tác giống người dựa trên AI do Cục Quản lý Không gian mạng, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Công an và Cục Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc phối hợp ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2026.

Văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ người dùng, các nhà cung cấp dịch vụ phải bảo vệ quyền của trẻ vị thành niên, người cao tuổi và thông tin cá nhân.

Liên quan đến trẻ vị thành viên, văn bản quy định các hoạt động bị cấm trong việc cung cấp dịch vụ tương tác giống người bao gồm: tạo nội dung có thể khiến người dùng vị thành niên bắt chước các hành vi không an toàn, nảy sinh cảm xúc cực đoan hoặc hình thành thói quen xấu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Các biện pháp tạm thời cũng quy định rõ, các nhà cung cấp dịch vụ tương tác giống người không được cung cấp các dịch vụ quan hệ thân mật ảo như người thân ảo hoặc bạn đồng hành ảo cho trẻ vị thành niên; nếu cung cấp các dịch vụ tương tác khác cho trẻ dưới 14 tuổi, phải được sự đồng ý của cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ.

Bên cạnh đó, văn bản cũng cấm các nội dung gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, ám chỉ việc tự gây hại hoặc tự tử, xúc phạm nhân phẩm và gây hại tâm lý người dùng bằng bạo lực lời nói. Các biện pháp cũng cấm việc nuông chiều người dùng quá mức, gây ra sự phụ thuộc hoặc nghiện ngập về mặt cảm xúc làm tổn hại đến các mối quan hệ với người thực, cũng như thao túng cảm xúc dẫn đến việc người dùng đưa ra các quyết định thiếu hợp lý, tổn hại các quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng.

Bên cạnh các quy định quản lý nghiêm ngặt, văn bản cũng khuyến khích đổi mới trong các dịch vụ AI và áp dụng cách tiếp cận quản lý bao trùm, thận trọng, phân loại và phân cấp, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ, cũng như mở rộng có trật tự của các ứng dụng trong truyền bá văn hóa và dịch vụ bầu bạn với người cao tuổi.

Văn bản này được đưa ra trong bối cảnh các dịch vụ tương tác giống người phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc những năm gần đây, với những ứng dụng sáng tạo xuất hiện nhiều trong các lĩnh vực như phổ biến văn hóa, chăm sóc trẻ em và bầu bạn với người cao tuổi. Cùng với đó, các vấn đề như gây hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên, ảnh hưởng đến an ninh thông tin mạng, đe dọa tính mạng và sức khỏe của người dân, làm trầm trọng thêm các hành vi lệch chuẩn về đạo đức ngày càng rõ rệt. Việc ban hành các biện pháp này nhằm ngăn ngừa các rủi ro an ninh liên quan.