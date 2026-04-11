Trung Quốc cấm cung cấp dịch vụ bạn đồng hành ảo AI cho trẻ vị thành niên

Thứ Bảy, 12:55, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (10/4) đã ban hành biện pháp tạm thời nhằm quản lý các dịch vụ tương tác giống người dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó cấm cung cấp dịch vụ bạn đồng hành ảo cho trẻ vị thành niên.

Các biện pháp tạm thời quản lý các dịch vụ tương tác giống người dựa trên AI do Cục Quản lý Không gian mạng, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Công an và Cục Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc phối hợp ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2026.

Văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ người dùng, các nhà cung cấp dịch vụ phải bảo vệ quyền của trẻ vị thành niên, người cao tuổi và thông tin cá nhân.

Liên quan đến trẻ vị thành viên, văn bản quy định các hoạt động bị cấm trong việc cung cấp dịch vụ tương tác giống người bao gồm: tạo nội dung có thể khiến người dùng vị thành niên bắt chước các hành vi không an toàn, nảy sinh cảm xúc cực đoan hoặc hình thành thói quen xấu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

trung quoc cam cung cap dich vu ban dong hanh ao ai cho tre vi thanh nien hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: QianTu.com

Các biện pháp tạm thời cũng quy định rõ, các nhà cung cấp dịch vụ tương tác giống người không được cung cấp các dịch vụ quan hệ thân mật ảo như người thân ảo hoặc bạn đồng hành ảo cho trẻ vị thành niên; nếu cung cấp các dịch vụ tương tác khác cho trẻ dưới 14 tuổi, phải được sự đồng ý của cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ.

Bên cạnh đó, văn bản cũng cấm các nội dung gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, ám chỉ việc tự gây hại hoặc tự tử, xúc phạm nhân phẩm và gây hại tâm lý người dùng bằng bạo lực lời nói. Các biện pháp cũng cấm việc nuông chiều người dùng quá mức, gây ra sự phụ thuộc hoặc nghiện ngập về mặt cảm xúc làm tổn hại đến các mối quan hệ với người thực, cũng như thao túng cảm xúc dẫn đến việc người dùng đưa ra các quyết định thiếu hợp lý, tổn hại các quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng.

Bên cạnh các quy định quản lý nghiêm ngặt, văn bản cũng khuyến khích đổi mới trong các dịch vụ AI và áp dụng cách tiếp cận quản lý bao trùm, thận trọng, phân loại và phân cấp, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ, cũng như mở rộng có trật tự của các ứng dụng trong truyền bá văn hóa và dịch vụ bầu bạn với người cao tuổi.

Văn bản này được đưa ra trong bối cảnh các dịch vụ tương tác giống người phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc những năm gần đây, với những ứng dụng sáng tạo xuất hiện nhiều trong các lĩnh vực như phổ biến văn hóa, chăm sóc trẻ em và bầu bạn với người cao tuổi. Cùng với đó, các vấn đề như gây hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên, ảnh hưởng đến an ninh thông tin mạng, đe dọa tính mạng và sức khỏe của người dân, làm trầm trọng thêm các hành vi lệch chuẩn về đạo đức ngày càng rõ rệt. Việc ban hành các biện pháp này nhằm ngăn ngừa các rủi ro an ninh liên quan.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: AI trí tuệ nhân tạo trẻ vị thành niên
Các công ty AI lớn của Trung Quốc trong cuộc chiến giành người dùng dịp Tết
VOV.VN - Năm 2026 được coi là “năm của ứng dụng AI” ở Trung Quốc. Các công ty công nghệ lớn của nước này đang triển khai chương trình lì xì điện tử nhân dịp Tết Nguyên đán nhằm giành lợi thế vượt trội trong cuộc cạnh tranh khốc liệt để trở thành ứng dụng AI sở hữu lượng người dùng lớn tại Trung Quốc.

Hàng Châu (Trung Quốc) ra mắt robot cảnh sát giao thông AI đầu tiên
VOV.VN - Kể từ tháng 12 này, robot cảnh sát giao thông AI đầu tiên sẽ chính thức nhận nhiệm vụ tại một giao lộ ở quận Tân Giang, thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Nhật Bản phát hiện virus máy tính mới lợi dụng AI tạo sinh để tấn công mạng
VOV.VN - Trong bối cảnh một loại virus máy tính mới khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh để đánh cắp thông tin đã được phát hiện gần đây, các công ty công nghệ và bảo mật Nhật Bản cho rằng, đây là loại virus khó phát hiện bằng phần mềm diệt virus thông thường.

