English
/ CUỘC SỐNG ĐÓ ĐÂY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng hệ thống năng lượng mới sạch và carbon thấp

Thứ Sáu, 09:44, 26/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo một văn bản công bố hôm qua (25/6), Trung Quốc đặt mục tiêu cơ bản thiết lập một hệ thống năng lượng mới sạch, carbon thấp, an toàn và hiệu quả vào năm 2030.

 

Văn bản mang tên Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) về xây dựng hệ thống năng lượng mới, do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc ban hành, trong đó đề ra các mục tiêu về tăng cường an ninh năng lượng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, tăng cường tự chủ công nghệ và kiện toàn cơ chế thị trường.

trung quoc dat muc tieu xay dung he thong nang luong moi sach va carbon thap hinh anh 1
Một trang trại nuôi trồng thủy sản kết hợp năng lượng mặt trời tại khu vực sụt lún khai thác mỏ ở thành phố Đằng Châu, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo đó, đến năm 2030, tổng công suất sản xuất năng lượng của Trung Quốc đạt 5,8 tỷ tấn than tiêu chuẩn, năng lực hỗ trợ bổ sung, an ninh và khả năng chống chịu của hệ thống điện được nâng cao toàn diện, việc nhập khẩu năng lượng được đa dạng hóa và trong tầm kiểm soát.

Bản quy hoạch cũng nêu rõ, đến năm 2030, tiêu thụ than và dầu mỏ của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh, năng lượng phi hóa thạch chiếm 25% tổng tiêu thụ năng lượng; năng lượng gió và mặt trời chiếm hơn 50% tổng công suất điện lắp đặt, trở thành trụ cột của công suất lắp đặt; năng lượng phi hóa thạch đóng góp 50% tổng sản lượng điện vào năm 2030, trở thành nguồn điện chính.

Trung Quốc cũng sẽ đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng mới mạnh mẽ và bền vững, xanh và carbon thấp, tích hợp, thông minh và hiệu quả. Hệ thống điện mới cũng cơ bản được thiết lập vào năm 2030.

Bản quy hoạch hướng đến việc làm chủ và có thể kiểm soát về tổng thể các công nghệ và thiết bị chủ chốt trong chuỗi công nghiệp năng lượng, đưa Trung Quốc lên vị trí hàng đầu về đổi mới công nghệ năng lượng toàn cầu.

Văn bản cũng kêu gọi đẩy nhanh việc kiện toàn cơ chế thị trường và định giá phù hợp với hệ thống năng lượng mới, với việc cơ bản thiết lập một hệ thống thị trường điện quốc gia thống nhất.

Bản quy hoạch cũng nhấn mạnh việc củng cố và tối ưu hóa các cơ sở sản xuất năng lượng hóa thạch, tăng cường phối hợp giữa phát triển năng lượng và các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng, không ngừng mở rộng các kênh nhập khẩu năng lượng đa dạng.

Trung Quốc đã đặt ra hai mục tiêu carbon: đạt đỉnh phát thải khí CO2 trước năm 2030 và thực hiện trung hòa carbon trước năm 2060. Quốc gia này hiện đã xây dựng hệ thống năng lượng tái tạo lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi xanh và carbon thấp.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Điều bất ngờ sau xung đột Iran: Trung Quốc giảm mạnh tiêu thụ nhiên liệu
Điều bất ngờ sau xung đột Iran: Trung Quốc giảm mạnh tiêu thụ nhiên liệu

VOV.VN - Ba tháng sau khi xung đột Iran bùng phát, thị trường dầu mỏ toàn cầu đối mặt với diễn biến khó lường khi Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - bất ngờ giảm mạnh nhu cầu nhiên liệu, làm thay đổi nhiều dự báo về cung cầu năng lượng toàn cầu.

Điều bất ngờ sau xung đột Iran: Trung Quốc giảm mạnh tiêu thụ nhiên liệu

Điều bất ngờ sau xung đột Iran: Trung Quốc giảm mạnh tiêu thụ nhiên liệu

VOV.VN - Ba tháng sau khi xung đột Iran bùng phát, thị trường dầu mỏ toàn cầu đối mặt với diễn biến khó lường khi Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - bất ngờ giảm mạnh nhu cầu nhiên liệu, làm thay đổi nhiều dự báo về cung cầu năng lượng toàn cầu.

Trung Quốc mở rộng khai thác khoáng sản chiến lược từ nước biển
Trung Quốc mở rộng khai thác khoáng sản chiến lược từ nước biển

VOV.VN - Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc hôm 8/6 công bố một báo cáo nêu bật những tiến bộ mới trong việc sử dụng nước biển của nước này, đồng thời làm rõ trữ lượng khổng lồ của các khoáng sản chiến lược có trong nước biển và kế hoạch mở rộng khai thác các nguồn tài nguyên này thông qua tiến bộ công nghệ.

Trung Quốc mở rộng khai thác khoáng sản chiến lược từ nước biển

Trung Quốc mở rộng khai thác khoáng sản chiến lược từ nước biển

VOV.VN - Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc hôm 8/6 công bố một báo cáo nêu bật những tiến bộ mới trong việc sử dụng nước biển của nước này, đồng thời làm rõ trữ lượng khổng lồ của các khoáng sản chiến lược có trong nước biển và kế hoạch mở rộng khai thác các nguồn tài nguyên này thông qua tiến bộ công nghệ.

Sa mạc lớn nhất Trung Quốc đối mặt nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng
Sa mạc lớn nhất Trung Quốc đối mặt nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng

VOV.VN - Ngày 12/6, Trung Quốc cảnh báo Tân Cương và các khu vực lân cận chuẩn bị cho “lũ lụt cực đoan” trong mùa Hè năm nay.

Sa mạc lớn nhất Trung Quốc đối mặt nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng

Sa mạc lớn nhất Trung Quốc đối mặt nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng

VOV.VN - Ngày 12/6, Trung Quốc cảnh báo Tân Cương và các khu vực lân cận chuẩn bị cho “lũ lụt cực đoan” trong mùa Hè năm nay.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ