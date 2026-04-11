Trung Quốc đưa tàu thám hiểm Mặt Trăng Hằng Nga-7 đến bãi phóng

Thứ Bảy, 12:49, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tàu thăm dò Mặt Trăng Hằng Nga-7 của Trung Quốc đã được vận chuyển đến Bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này, để tiến hành các thử nghiệm trước khi được phóng lên theo kế hoạch.

Theo thông cáo báo chí của Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) công bố ngày 10/4, tính đến tối ngày 9/4, tàu Hằng Nga-7 đã được đưa đến bãi phóng Văn Xương bằng phương tiện vận tải kết hợp đường không và đường bộ. Các cuộc thử nghiệm và chuẩn bị trước khi phóng sẽ được tiến hành theo kế hoạch.

Sứ mệnh Hằng Nga-7 nhằm mục tiêu đạt được đột phá trong một số công nghệ then chốt, bao gồm hạ cánh mềm với độ chính xác cao trên bề mặt Mặt Trăng, khả năng di chuyển bằng chân, bay dạng nhảy trên bề mặt Mặt Trăng và khám phá các miệng hố bị che khuất vĩnh viễn. Sứ mệnh này cũng sẽ tiến hành khảo sát môi trường và tài nguyên ở cực Nam Mặt Trăng bằng phương pháp thăm dò tổng hợp bao gồm bay quanh quỹ đạo, hạ cánh, di chuyển bằng xe tự hành và bay dạng nhảy, đồng thời tiến hành hợp tác quốc tế trong thám hiểm Mặt Trăng.

trung quoc dua tau tham hiem mat trang hang nga-7 den bai phong hinh anh 1
Trung Quốc đưa tàu thám hiểm Mặt Trăng Hằng Nga-7 đến bãi phóng. Ảnh: CCTV

Theo CMSA, cơ sở vật chất và thiết bị tại bãi phóng Văn Xương hiện đang trong tình trạng tốt, công tác chuẩn bị đang được tiến hành có trật tự. Tàu Hằng Nga-7 dự kiến ​​sẽ được phóng vào nửa cuối năm nay.

CMSA cũng cho biết, để phát huy tối đa thế mạnh của đất nước, tận dụng năng lực công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn tích lũy được qua nhiều thập kỷ trong chương trình không gian có người lái và chương trình thám hiểm Mặt Trăng, Trung Quốc sẽ tiếp tục tích hợp sâu rộng các nguồn lực và năng lực hiện có trong các nỗ lực đưa người đổ bộ lên Mặt Trăng và thám hiểm Mặt Trăng không người lái, nhằm mục đích nâng cao hiệu suất tổng thể của chương trình thám hiểm Mặt Trăng.

Thông báo của CMSA đưa ra trong bối cảnh Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) tuyên bố đã hoàn tất thành công sứ mệnh Artemis II khi tàu vũ trụ Orion chở 4 phi hành gia hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương ngoài khơi bang California ngày 10/4, đánh dấu chuyến bay có người lái quanh Mặt trăng đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.

Cuộc đua đến Mặt Trăng giữa Mỹ và Trung Quốc đang có dấu hiệu nóng lên. Mỹ dự kiến đưa người đặt chân trở lại Mặt Trăng vào khoảng năm 2028, trong khi Trung Quốc đặt mục tiêu vào trước năm 2030.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Cuộc thám hiểm chứng minh Nam Cực là một lục địa

VOV.VN - Giữa thế kỷ XIX, một cuộc thám hiểm ít được biết đến của Hải quân Mỹ đã lần đầu chứng minh Nam Cực là một lục địa thực sự, qua đó làm thay đổi nhận thức của nhân loại về cực Nam Trái Đất.

Thám hiểm không gian đã thay đổi lịch sử nhân loại như thế nào?

VOV.VN – Sau hơn 25 năm, việc con người hiện diện liên tục ngoài quỹ đạo Trái Đất không chỉ là cột mốc kỹ thuật, mà còn là bước ngoặt tư duy. Từ vệ tinh viễn thông, cạnh tranh địa chính trị đến văn hóa đại chúng và đạo đức công nghệ, thám hiểm không gian đã lặng lẽ viết lại lịch sử nhân loại the những cách sâu xa.

Sự đồng thuận hiếm hoi của lưỡng đảng Mỹ trước tham vọng Greenland của ông Trump

VOV.VN - Sự đồng thuận lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ vốn hiếm hoi, nhưng trong bối cảnh Tổng thống Trump thể hiện lập trường cứng rắn với tham vọng giành quyền kiểm soát Greenland, những tiếng nói chung hiếm có ấy đã bắt đầu xuất hiện.

