Trung Quốc ra mắt mạng thử nghiệm tiền 6G đầu tiên, nhanh gấp 10 lần 5G

Thứ Tư, 08:47, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/4, mạng thử nghiệm tiền 6G đầu tiên của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này, được kỳ vọng rút ngắn lộ trình hiện thực hóa công nghệ 6G.

Mạng thử nghiệm này tích hợp các công nghệ tiên tiến của 6G vào mạng 5G hiện có, với các đặc điểm như băng thông cao, vùng phủ sóng rộng, độ trễ thấp, ổn định và khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nội sinh, khiến khả năng hoạt động gấp 10 lần so với 5G.

Hiện tại, mạng thử nghiệm đã tiến hành xác minh có hệ thống trong các lĩnh vực như kiểm tra ở độ cao thấp, sản xuất công nghiệp, trí tuệ hiện thân và truyền thông 3 chiều.

trung quoc ra mat mang thu nghiem tien 6g dau tien, nhanh gap 10 lan 5g hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: VCG

Động thái này được truyền thông Trung Quốc đánh giá là đánh dấu sự chuyển đổi của công nghệ 6G từ xác thực công nghệ then chốt sang giai đoạn mới xác thực năng lực ở cấp hệ thống, đặt nền tảng quan trọng cho việc tiêu chuẩn hóa 6G và các ứng dụng công nghiệp trong tương lai.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh cùng ngày, ông Tạ Tồn, người phát ngôn Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, cho biết tính đến cuối tháng 3, tổng số trạm gốc 5G ở nước này đã đạt 4,958 triệu chiếc. Trong khi đó, mạng 5G-A hiện đã phủ sóng 330 thành phố.

Cũng theo dữ liệu của bộ này, Trung Quốc đã thiết lập mạng 5G lớn nhất thế giới, với việc triển khai quy mô lớn đang tăng tốc trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp, khai khoáng, năng lượng và chăm sóc sức khỏe, tạo nền tảng nhất định cho sự phát triển hướng tới 6G.

Ông Vưu Tiêu Hồ, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết sự phát triển tích hợp đồng bộ giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ 6G đã trở thành đồng thuận trong ngành. Ông dự báo người tiêu dùng có thể sử dụng điện thoại 6G vào khoảng năm 2029 hoặc 2030.

Theo ông, trong kỷ nguyên 6G, các công nghệ mới không chỉ giúp các doanh nghiệp lớn nâng cao hiệu quả sản xuất, mà còn cho phép các công ty khởi nghiệp một người hoặc cá nhân tích hợp ý tưởng vào toàn bộ môi trường phát triển 6G, tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, từ đó mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới.

Trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), chính phủ Trung Quốc cam kết sẽ thúc đẩy đột phá công nghệ, phát triển sản phẩm, bồi dưỡng doanh nghiệp và xây dựng hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả công nghệ 6G.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc mạng 6G công nghệ Trung Quốc mạng thử nghiệm tiền 6G công nghệ 6G
Ấn Độ và EU hợp tác phát triển mạng viễn thông 6G
VOV.VN - Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí hợp tác để phát triển các công nghệ viễn thông thế hệ tiếp, tương đương mạng viễn thông 6G. Thỏa thuận hợp tác này được thiết lập giữa Liên minh Bharat 6G của Ấn Độ và Hiệp hội Công nghiệp Mạng và Dịch vụ Thông minh 6G (6G-IA) của châu Âu.

Tính năng đột phá giúp tạo ra mạng 6G có tốc độ đáng kinh ngạc
VOV.VN - Mặc dù 5G chỉ mới được triển khai gần đây nhưng các nhà nghiên cứu đã bắt dầu phát triển mạng 6G thế hệ tiếp theo với những thành tích tốc độ ấn tượng.

ACT 2024: Chuyển đổi số, công nghệ AI, 6G và bán dẫn là động lực cho phát triển
VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, từ việc thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, công nghiệp, kinh doanh đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, công nghệ AI, 6G và bán dẫn đã, đang và sẽ tiếp tục là động lực cho sự phát triển bền vững, mạnh mẽ.

