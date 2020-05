Cựu lãnh đạo WHO lên tiếng trước “bão" chỉ trích của Trump với tổ chức này

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc đã trì hoãn thông tin về đại dịch Covid-19, đồng thời công kích Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bằng cách gọi tổ chức này là "con rối" của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trump đã khen ngợi cựu Tổng giám đốc WHO Gro Harlem Brundtland về khả năng đối phó với dịch SARS năm 2003 trong suốt nhiệm kỳ của bà.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong một bức thư ngỏ, Tổng thống Trump cho rằng Tổng giám đốc hiện tại của WHO lẽ ra nên làm được những điều như người tiền nhiện Gro Harlem Brundtland đã thực hiện khi bà lãnh đạo tổ chức này cách đây 2 thập kỷ. Mặc dù được khen ngợi nhưng bà Brundtland thận trọng lên tiếng về những chỉ trích nhắm vào WHO của ông Trump.

"Tấn công WHO cũng đồng nghĩa với việc làm suy yếu thể chế toàn cầu chung này", bà Brundtland cho biết.

"WHO vừa có các kinh nghiệm cần thiết, vừa có thẩm quyền để giám sát, chia sẻ thông tin, đồng thời hỗ trợ tất cả các quốc gia vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện nay", cựu lãnh đạo WHO khẳng định.

Bà Brundtland nhấn mạnh rằng WHO là một tổ chức có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn những cuộc khủng hoảng tương tự như đại dịch mà thế giới đang đối mặt hiện nay.

"WHO giúp tất cả chúng ta được chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với các thách thức trong một thế giới toàn cầu hóa".

Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ chấm dứt vĩnh viễn sự ủng hộ với WHO và thậm chí cân nhắc về tư cách thành viên của Mỹ trong tổ chức này trừ khi WHO "đạt được những bước tiến đáng kể" trong vòng 30 ngày. Mỹ là nước đóng góp lớn nhất cho WHO khi chiếm khoảng 15% ngân sách của tổ chức này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng ông Trump đang cố gắng đổ lỗi cho nước này vì không có khả năng đối phó với dịch bệnh tại Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng sự đóng góp của Trung Quốc là hoàn toàn phù hợp với các quy định của tổ chức.

Gro Harlem Brundtland là một chính trị gia người Na Uy, bà từng giữ 3 nhiệm kỳ Thủ tướng của nước này và sau đó trở thành Tổng giám đốc WHO từ năm 1998 - 2003./.