Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sẽ được ra tù trước thời hạn

Thứ Ba, 11:14, 24/03/2026
VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm nay (24/3) đưa tin, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đang nằm trong diện được xem xét tha tù trước thời hạn và có thể được trả tự do vào tháng 5/2026.

Theo thông tin từ Nhà tù Trung ương Klong Prem nơi ông Thaksin đang chấp hành án, ông nằm trong danh sách khoảng 500 phạm nhân đủ điều kiện được xem xét giảm án, tha tù trước thời hạn. Dự kiến, vào cuối tháng 3/2026, các cơ quan chức năng Thái Lan sẽ tiến hành rà soát, thẩm định danh sách này trước khi trình lên cấp có thẩm quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

cuu thu tuong thai lan thaksin se duoc ra tu truoc thoi han hinh anh 1
 Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đến Tòa án Tối cao ngày 9/9/2025. Nguồn: Reuters

Quá trình xem xét sẽ dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm nguy cơ tái phạm, điều kiện bảo đảm an ninh trật tự, cũng như nơi cư trú và người giám hộ của phạm nhân trong thời gian được tha tù trước hạn. Nếu được phê duyệt, ông Thaksin Shinawatra có thể được trả tự do sớm nhất vào ngày 11/5/2026, rút ngắn khoảng 4 tháng so với thời hạn chấp hành án.

Theo quy định của Cục Cải huấn - Bộ Tư pháp Thái Lan, các phạm nhân có mức án 1 năm có thể được xem xét tha tù trước thời hạn, sau khi đã chấp hành ít nhất hai phần ba thời gian thi hành án, tương đương khoảng 8 tháng. Ông Thaksin bắt đầu thi hành án từ ngày 9/9/2025. Vào tháng 9/2025, Toà án Tối cao Thái Lan đã phán quyết thời gian điều trị tại bệnh viện của ông không được tính vào thời gian chấp hành án và yêu cầu thi hành bổ sung 1 năm tù.

Ông Thaksin Shinawatra từng giữ cương vị Thủ tướng Thái Lan giai đoạn 2001 - 2006. Sau nhiều năm sống lưu vong, ông trở về nước vào tháng 8/2023 để thi hành các bản án đã được tuyên.

Trong một diễn biến liên quan, đảng Vì nước Thái (Phue Thai) - lực lượng chính trị gắn liền với ảnh hưởng của ông Thaksin - hiện là một trong những trụ cột của liên minh cầm quyền do Thủ tướng Anutin Charnvirakul đứng đầu. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, đảng này đứng thứ ba với 74 ghế tại Hạ viện.

PV/VOV-Bangkok
Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết buộc cựu Thủ tướng Thaksin chấp hành án tù
VOV.VN - Tòa án Tối cao Thái Lan mới đây đã ra phán quyết buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải chấp hành án tù. 

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra không bị tuyên phạt tội khi quân
VOV.VN - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra mới đây cho biết, Tòa án Hình sự Thái Lan không tuyên phạt ông về tội khi quân.

Liên tiếp xảy ra đánh bom khi ông Thaksin thăm các tỉnh cực Nam Thái Lan
VOV.VN - Giới chức Thái Lan hôm nay (23/2) cho biết đã liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom ở hai tỉnh Yala và Narathiwat vào đêm qua và rạng sáng nay, khiến 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

