Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon bị xét xử về tội “cản trở thi hành công vụ đặc biệt”

Đây là phiên phúc thẩm đầu tiên đối với Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong vụ án đặc biệt liên quan lệnh thiết quân luật do ông Yoon ban bố và thu hồi đêm 3/12/2024, nhằm xem xét lại phán quyết của Tòa án trung ương thủ đô Seoul về tội danh “cản trở thi hành công vụ đặc biệt”, do cựu Tổng thống đã chống lại việc các cơ quan chức năng bắt giữ ông trong quá trình điều tra.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc có mặt tại một phiên tòa.

Đây là 1 trong 8 nhóm tội danh mà ông Yoon Suk Yeol đang bị cáo buộc.

Trong phiên xét xử sơ thẩm, được tiến hành hôm 16/1, về tội danh nêu trên, Nhóm kiểm sát viên đặc biệt của Hàn Quốc đã đề nghị mức án 10 năm tù khổ sai, trong đó có 5 năm tù dành cho tội danh cản trở thi hành công vụ đặc biệt, 3 năm dành cho hành vi cản trở thực thi quyền nghị quyết liên quan đến lệnh thiết quân luật, cung cấp thông tin trái với sự thật cho truyền thông nước ngoài và ra lệnh cho các quan chức quân sự tiêu hủy chứng cứ trong một điện thoại chống nghe trộm, 2 năm dành cho hành vi soạn thảo nhiều văn bản sai sự thật. Tuy nhiên, Tòa án trung ương thủ đô Seoul chỉ tuyên mức án 5 năm tù khổ sai dành cho ông Yoon Suk Yeol.

Trước những diễn biến phức tạp và quyết liệt của phiên sơ thẩm, giới quan sát dự báo phiên xét xử phúc thẩm cũng sẽ căng thẳng và việc Tòa án cấp cao có thay đổi bản án sơ thẩm hay không, sẽ là tâm điểm chú ý của dư luận trong những ngày tới.

Vào hôm 24/4 vừa qua, Tòa án trung ương thủ đô Seoul cũng đã bắt đầu xét xử cựu Tổng thống về cáo buộc đưa thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Triều Tiên nhằm khiêu khích để tạo lý do ban bố lệnh thiết quân luật. Tại tòa, phía kiểm sát đã đề nghị mức án 30 năm tù khổ sai dành cho ông Yoon.

Tuy nhiên, nghiêm trọng nhất trong 8 nhóm tội danh mà ông Yoon đang phải đối diện là cáo buộc “chủ mưu gây nội loạn”. Vào hôm 19/2, Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã tiến hành phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Yoon Suk Yeol về tội danh này và đã tuyên mức án “tù khổ sai chung thân” dành cho cựu Tổng thống, trong khi phía kiểm sát đề nghị mức án “tử hình”.