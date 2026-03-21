中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm bị truy tố vì tội tham ô, nhận hối lộ

Thứ Bảy, 10:21, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi bị bắt và điều tra vào năm ngoái, trụ trì Thiếu Lâm Tự nổi tiếng Trung Quốc - Thích Vĩnh Tín hôm qua (20/3) đã chính thức bị truy tố với hàng loạt tội danh.

Thông báo của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc công bố ngày 20/3 cho biết, cơ quan này đã đệ đơn truy tố lên Tòa án Nhân dân Trung cấp Tân Hương đối với ông Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm, với các cáo buộc tham ô, biển thủ công quỹ, nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Trong giai đoạn thẩm tra và khởi tố, cơ quan công tố đã thông báo cho bị cáo về các quyền tố tụng, thẩm vấn bị cáo và lắng nghe ý kiến ​​của luật sư bào chữa.

Trước đó, tháng 11/2025, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân Hương đã phê chuẩn lệnh bắt ông Thích Vĩnh Tín, với loạt cáo buộc tham ô, biển thủ công quỹ và nhận hối lộ với tư cách nhân viên phi nhà nước.

cuu tru tri chua thieu lam bi truy to vi toi tham o, nhan hoi lo hinh anh 1
Ông Thích Vĩnh Tín trong một sự kiện tổ chức tại Mỹ năm 2023. Ảnh: China News

Chùa Thiếu Lâm, tọa lạc tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được thành lập cách đây hơn 1.500 năm, là cái nôi của Thiền tông và cũng là nơi khởi phát của võ thuật Thiếu Lâm.

Ông Thích Vĩnh Tín, sinh năm 1965, từng đảm nhiệm chức trụ trì ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng thế giới này từ năm 1999 và biến ngôi chùa cổ này thành một đế chế kinh doanh đa lĩnh vực. Từ năm 1998 đến 2018, ông còn là đại biểu Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc và được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc vào tháng 12/2020.

Tuy nhiên, những thành công về mặt thương mại cũng kéo theo khủng hoảng về đức tin, khi nơi tu hành chốn cửa Phật bị biến thành công cụ kiếm lời. Mặc dù ông Thích Vĩnh Tín từng nói thương mại hóa là để mở rộng, truyền bá Phật pháp và bảo vệ di sản của chùa tốt hơn, nhưng chuỗi lợi ích khổng lồ và các hoạt động thương mại dày đặc đã làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Ngày 27/7/2025, Ban quản lý Thiếu Lâm tự đã ra thông báo về việc ông bị điều tra hình sự do biển thủ quỹ dự án và tài sản của chùa, vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo khi có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ và có con ngoài giá thú.

cuu tru tri thieu lam tu.jpg

Nóng thế giới ngày 17/11: Vì sao cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt?

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua - cụm tin 17/11/2025. Mỹ giảm sự hiện diện quân sự tại Bán đảo Triều Tiên?, Chile bước vào kỳ bầu cử tổng thống khó đoán nhất thập kỷ, Nước Mỹ chưa sẵn sàng có nữ Tổng thống....

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: chùa Thiếu Lâm trụ trì chùa Thiếu Lâm cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm cựu trụ trì bị bắt tội tham ô nhận hối lộ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt giữ
Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt giữ

VOV.VN - Cựu trụ trì của ngôi chùa nổi tiếng Thiếu Lâm Tự tại Hà Nam, Trung Quốc, đã chính thức bị bắt giữ vì các cáo buộc hình sự liên quan đến tài chính và vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt giữ

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt giữ

VOV.VN - Cựu trụ trì của ngôi chùa nổi tiếng Thiếu Lâm Tự tại Hà Nam, Trung Quốc, đã chính thức bị bắt giữ vì các cáo buộc hình sự liên quan đến tài chính và vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo.

Trung Quốc điều tra hình sự trụ trì Thiếu Lâm Tự
Trung Quốc điều tra hình sự trụ trì Thiếu Lâm Tự

VOV.VN - Vị sư trụ trì của Thiếu Lâm Tự - một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Trung Quốc, đang bị điều tra với các tội danh hình sự, gồm biển thủ công quỹ và tài sản của chùa, vi phạm nghiêm trọng các giới luật của Phật giáo và có con ngoài giá thú.

Trung Quốc điều tra hình sự trụ trì Thiếu Lâm Tự

Trung Quốc điều tra hình sự trụ trì Thiếu Lâm Tự

VOV.VN - Vị sư trụ trì của Thiếu Lâm Tự - một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Trung Quốc, đang bị điều tra với các tội danh hình sự, gồm biển thủ công quỹ và tài sản của chùa, vi phạm nghiêm trọng các giới luật của Phật giáo và có con ngoài giá thú.

Video: Đệ tử Thiếu Lâm trình diễn màn "múa xương" kỳ dị
Video: Đệ tử Thiếu Lâm trình diễn màn “múa xương” kỳ dị

VOV.VN - Đoạn video cho thấy hai đệ tử Thiếu Lâm đang thực hiện các động tác di chuyển bụng và xương theo ý mình một cách kì lạ.

Video: Đệ tử Thiếu Lâm trình diễn màn “múa xương” kỳ dị

Video: Đệ tử Thiếu Lâm trình diễn màn “múa xương” kỳ dị

VOV.VN - Đoạn video cho thấy hai đệ tử Thiếu Lâm đang thực hiện các động tác di chuyển bụng và xương theo ý mình một cách kì lạ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ