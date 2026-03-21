Cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm bị truy tố vì tội tham ô, nhận hối lộ

Thông báo của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc công bố ngày 20/3 cho biết, cơ quan này đã đệ đơn truy tố lên Tòa án Nhân dân Trung cấp Tân Hương đối với ông Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm, với các cáo buộc tham ô, biển thủ công quỹ, nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Trong giai đoạn thẩm tra và khởi tố, cơ quan công tố đã thông báo cho bị cáo về các quyền tố tụng, thẩm vấn bị cáo và lắng nghe ý kiến ​​của luật sư bào chữa.

Trước đó, tháng 11/2025, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân Hương đã phê chuẩn lệnh bắt ông Thích Vĩnh Tín, với loạt cáo buộc tham ô, biển thủ công quỹ và nhận hối lộ với tư cách nhân viên phi nhà nước.

Ông Thích Vĩnh Tín trong một sự kiện tổ chức tại Mỹ năm 2023. Ảnh: China News

Chùa Thiếu Lâm, tọa lạc tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được thành lập cách đây hơn 1.500 năm, là cái nôi của Thiền tông và cũng là nơi khởi phát của võ thuật Thiếu Lâm.

Ông Thích Vĩnh Tín, sinh năm 1965, từng đảm nhiệm chức trụ trì ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng thế giới này từ năm 1999 và biến ngôi chùa cổ này thành một đế chế kinh doanh đa lĩnh vực. Từ năm 1998 đến 2018, ông còn là đại biểu Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc và được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc vào tháng 12/2020.

Tuy nhiên, những thành công về mặt thương mại cũng kéo theo khủng hoảng về đức tin, khi nơi tu hành chốn cửa Phật bị biến thành công cụ kiếm lời. Mặc dù ông Thích Vĩnh Tín từng nói thương mại hóa là để mở rộng, truyền bá Phật pháp và bảo vệ di sản của chùa tốt hơn, nhưng chuỗi lợi ích khổng lồ và các hoạt động thương mại dày đặc đã làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Ngày 27/7/2025, Ban quản lý Thiếu Lâm tự đã ra thông báo về việc ông bị điều tra hình sự do biển thủ quỹ dự án và tài sản của chùa, vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo khi có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ và có con ngoài giá thú.