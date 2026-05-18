Đặc phái viên của Tổng thống Trump lần đầu tiên đặt chân đến Greenland

Chuyến công tác của ông Landry diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Đan Mạch đang vô cùng căng thẳng trước những tuyên bố công khai từ phía Washington về ý tưởng sáp nhập Greenland.

Theo báo chí địa phương, ông Jeff Landry, Thống đốc bang Louisiana và cũng là đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Greenland, đã đến thủ phủ Nuuk ngày 17/5 cùng khoảng 10 người. Dự kiến ngày 18/5, Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Kenneth Howery cũng sẽ tới Greenland để cùng ông Landry tham dự hội nghị.

Sự xuất hiện của ông Landry tại Hội nghị Doanh nghiệp do Hiệp hội Kinh doanh Greenland tổ chức được cho là nằm ngoài dự liệu của phía sở tại. Ông Christian Keldsen, Giám đốc điều hành hiệp hội, cho biết ban tổ chức không gửi thư mời chính thức, nhưng nhấn mạnh đây là sự kiện mở cửa cho mọi người tham dự.

Đến nay, chưa có cuộc gặp chính thức nào giữa ông Jeff Landry và các quan chức địa phương được công bố. Về mục đích chuyến đi, ông Landry cho biết ông muốn “mở rộng triển vọng kinh tế, thúc đẩy quan hệ nhân dân và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Mỹ và Greenland”.

Dù được giới thiệu là một chuyến đi mang tính kinh tế và giao lưu, sự hiện diện của đặc phái viên Mỹ ở Greenland vào thời điểm này vẫn bị xem là rất nhạy cảm. Nguyên nhân là quan hệ giữa Washington và Copenhagen đã căng thẳng sau những tuyên bố của Tổng thống Trump về khả năng “thâu tóm” Greenland.

Mặc dù căng thẳng Mỹ - Đan Mạch gần đây phần nào hạ nhiệt sau khi hai bên nhất trí tiến hành đàm phán cấp cao, dư luận tại Greenland vẫn phản đối mạnh mẽ khả năng sáp nhập vào Mỹ. Các khảo sát gần đây cho thấy tới 85% người dân Greenland không ủng hộ kịch bản này. Trong bối cảnh đó, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng lãnh thổ này là một trong những nội dung đang được song phương thảo luận.