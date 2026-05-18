Đặc phái viên của Tổng thống Trump lần đầu tiên đặt chân đến Greenland

Thứ Hai, 13:01, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 17/5, ông Jeff Landry, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland, đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến hòn đảo Bắc cực này để tham dự một hội nghị kinh doanh tại thành phố Nuuk.

Chuyến công tác của ông Landry diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Đan Mạch đang vô cùng căng thẳng trước những tuyên bố công khai từ phía Washington về ý tưởng sáp nhập Greenland.

Sân bay ở Nuuk, Greenland. Ảnh: AP.

Theo báo chí địa phương, ông Jeff Landry, Thống đốc bang Louisiana và cũng là đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Greenland, đã đến thủ phủ Nuuk ngày 17/5 cùng khoảng 10 người. Dự kiến ngày 18/5, Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Kenneth Howery cũng sẽ tới Greenland để cùng ông Landry tham dự hội nghị.

Sự xuất hiện của ông Landry tại Hội nghị Doanh nghiệp do Hiệp hội Kinh doanh Greenland tổ chức được cho là nằm ngoài dự liệu của phía sở tại. Ông Christian Keldsen, Giám đốc điều hành hiệp hội, cho biết ban tổ chức không gửi thư mời chính thức, nhưng nhấn mạnh đây là sự kiện mở cửa cho mọi người tham dự.

Đến nay, chưa có cuộc gặp chính thức nào giữa ông Jeff Landry và các quan chức địa phương được công bố. Về mục đích chuyến đi, ông Landry cho biết ông muốn “mở rộng triển vọng kinh tế, thúc đẩy quan hệ nhân dân và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Mỹ và Greenland”.

Dù được giới thiệu là một chuyến đi mang tính kinh tế và giao lưu, sự hiện diện của đặc phái viên Mỹ ở Greenland vào thời điểm này vẫn bị xem là rất nhạy cảm. Nguyên nhân là quan hệ giữa Washington và Copenhagen đã căng thẳng sau những tuyên bố của Tổng thống Trump về khả năng “thâu tóm” Greenland.

Mặc dù căng thẳng Mỹ - Đan Mạch gần đây phần nào hạ nhiệt sau khi hai bên nhất trí tiến hành đàm phán cấp cao, dư luận tại Greenland vẫn phản đối mạnh mẽ khả năng sáp nhập vào Mỹ. Các khảo sát gần đây cho thấy tới 85% người dân Greenland không ủng hộ kịch bản này. Trong bối cảnh đó, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng lãnh thổ này là một trong những nội dung đang được song phương thảo luận.

Vua Đan Mạch thăm Greenland giữa căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Vua Đan Mạch Frederik X hôm qua (18/2) đã đến thủ phủ Nuuk trong chuyến thăm Greenland lần thứ 2 chỉ trong vòng 1 năm. Vua Đan Mạch nhấn mạnh thông điệp đoàn kết với vùng lãnh thổ tự trị này trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tái thúc đẩy ý định mua lại hòn đảo Bắc Cực.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Nóng thế giới ngày 16/2: Đan Mạch cảnh báo về ý định của ông Trump với Greenland

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ tiến hành hàng loạt vụ không kích nhằm vào IS tại Syria; Ukraine tuyên bố không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ để đổi hòa bình; Đan Mạch cảnh báo ông Trump vẫn chưa từ bỏ ý định sáp nhập Greenland...

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ tiến hành hàng loạt vụ không kích nhằm vào IS tại Syria; Ukraine tuyên bố không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ để đổi hòa bình; Đan Mạch cảnh báo ông Trump vẫn chưa từ bỏ ý định sáp nhập Greenland...

Căng thẳng chủ quyền Greenland phủ bóng Hội nghị An ninh Munich

VOV.VN - Vấn đề chủ quyền đối với đảo Greenland một lần nữa trở thành tâm điểm nóng tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 62 đang diễn ra tại Đức.

VOV.VN - Vấn đề chủ quyền đối với đảo Greenland một lần nữa trở thành tâm điểm nóng tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 62 đang diễn ra tại Đức.

