Đại giáo chủ Iran không cho phép đưa urani đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ

Truyền thông khu vực dẫn lời một số quan chức cấp cao Iran hôm nay cho biết lãnh tụ tối cao của nước này, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, đã ra lệnh cấm đưa số làm giàu urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận kết thúc chiến tranh giữa Iran với Mỹ và Israel. Đại giáo chủ được coi là người có quyết định cuối cùng trong các vấn đề trọng đại của Iran, trong đó có chương trình phát triển hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, thông tin về lệnh cấm này chưa được giới chức Iran xác nhận.

Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh Reuters/Vantor

Theo truyền thông khu vực và quốc tế, Iran hiện sở hữu hơn 400kg urani làm giàu ở cấp độ 60%. Mức độ tinh khiết cần có để urani trở thành vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân là 90%.

Thời gian qua, giới chức Mỹ và Israel nhiều lần khẳng định việc loại bỏ số urani làm giàu ở cấp độ cao của Iran, là một trong những mục tiêu trọng tâm của chiến dịch quân sự mà hai nước phát động chống Tehran cuối tháng 2/2026. Đây cũng được cho là chủ đề gây tranh cãi hàng đầu trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran thời gian qua.

Liên quan đến tiến trình này, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi hôm nay đã có cuộc gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Tehran. Cuộc gặp tập trung thảo luận triển vọng đàm phán Mỹ-Iran, đặc biệt là nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa hai bên để đi đến thỏa thuận kết thúc chiến tranh.

Đây là lần thứ 3 trong hơn 1 tháng qua, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Iran để thúc đẩy hòa đàm. Tuy nhiên, lịch trình đàm phán tiếp theo vẫn chưa được các bên thống nhất, làm dấy lên đồn đoán về nguy cơ Mỹ và Israel có thể mở lại chiến dịch tấn công vào Iran trong những ngày tới để gia tăng áp lực.