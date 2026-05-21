Đại giáo chủ Iran không cho phép đưa urani đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ

Thứ Năm, 22:25, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo một số báo cáo, Đại giáo chủ Iran đã ra lệnh cấm chuyển lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao của nước này ra khỏi lãnh thổ, bước đi được cho là có thể khiến tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran đối mặt thêm thách thức.

 

Truyền thông khu vực dẫn lời một số quan chức cấp cao Iran hôm nay cho biết lãnh tụ tối cao của nước này, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, đã ra lệnh cấm đưa số làm giàu urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận kết thúc chiến tranh giữa Iran với Mỹ và Israel. Đại giáo chủ được coi là người có quyết định cuối cùng trong các vấn đề trọng đại của Iran, trong đó có chương trình phát triển hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, thông tin về lệnh cấm này chưa được giới chức Iran xác nhận.

Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh Reuters/Vantor
Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh Reuters/Vantor

Theo truyền thông khu vực và quốc tế, Iran hiện sở hữu hơn 400kg urani làm giàu ở cấp độ 60%. Mức độ tinh khiết cần có để urani trở thành vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân là 90%.

Thời gian qua, giới chức Mỹ và Israel nhiều lần khẳng định việc loại bỏ số urani làm giàu ở cấp độ cao của Iran, là một trong những mục tiêu trọng tâm của chiến dịch quân sự mà hai nước phát động chống Tehran cuối tháng 2/2026. Đây cũng được cho là chủ đề gây tranh cãi hàng đầu trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran thời gian qua.

Liên quan đến tiến trình này, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi hôm nay đã có cuộc gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Tehran. Cuộc gặp tập trung thảo luận triển vọng đàm phán Mỹ-Iran, đặc biệt là nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa hai bên để đi đến thỏa thuận kết thúc chiến tranh.

Đây là lần thứ 3 trong hơn 1 tháng qua, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Iran để thúc đẩy hòa đàm. Tuy nhiên, lịch trình đàm phán tiếp theo vẫn chưa được các bên thống nhất, làm dấy lên đồn đoán về nguy cơ Mỹ và Israel có thể mở lại chiến dịch tấn công vào Iran trong những ngày tới để gia tăng áp lực.

z7604049666863_ce98179ec7969d7fd4d25edc038aa2d6.jpg

Người Iran cam kết trung thành với tân Đại giáo chủ

VOV.VN - Bất chấp xung đột tiếp diễn ác liệt và thủ đô Tehran liên tục bị ném bom, hôm nay (9/3), hàng chục nghìn người dân Iran vẫn tập trung tại quảng trường trung tâm thủ đô Tehran để bày tỏ sự ủng hộ và cam kết trung thành với tân Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Iran Mỹ urani làm giàu hạt nhân Iran Đại giáo chủ
Con trai cố Đại giáo chủ Ali Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao mới của Iran

VOV.VN - Iran chính thức công bố kết quả bầu Đại giáo chủ mới tại nước này. Theo đó, Giáo sỹ Mojtaba Khamenei, con trai của Đại giáo chủ quá cố Ali Khamenei, được bầu là Lãnh tụ tối cao mới của Cộng hòa Hồi giáo Iran. 

Hội đồng lãnh đạo Iran họp bàn kế hoạch bầu Đại giáo chủ

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Hội đồng lãnh đạo lâm thời nước này vừa tiến hành cuộc họp đặc biệt để bàn về kế hoạch tổ chức cuộc họp Hội đồng chuyên gia bầu Đại giáo chủ mới, thay thế Đại giáo chủ Ali Khamenei - người đã thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Israel vào Tehran.

Đại giáo chủ Iran cảnh báo đánh chìm chiến hạm Mỹ

VOV.VN - Đại giáo chủ Iran ngày 17/2 cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đánh chìm chiến hạm Mỹ tại khu vực, nếu xung đột nổ ra. Còn trên thực địa, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắt đầu tổ chức tập trận bắn đạn thật, bao gồm phóng tên lửa về phía eo biển chiến lược Hormuz.

