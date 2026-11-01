Dân số Trung Quốc duy trì trên 1,4 tỷ người, tuổi thọ trung bình đạt 79,25 tuổi

Số liệu do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố cho biết, đến cuối năm 2025, tổng dân số Trung Quốc đạt khoảng 1,40489 tỷ người, và chiếm hơn 17% dân số toàn cầu.

Người cao tuổi tại một thị trấn gần thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc (Ảnh: Global Times)

Tuổi thọ trung bình của người Trung Quốc năm 2025 đạt 79,25 tuổi, tăng 0,25 tuổi so với năm trước. Đây là một trong những chỉ số đáng chú ý phản ánh sự cải thiện điều kiện y tế, đời sống và chất lượng dân số của Trung Quốc. Về cơ cấu dân số, đến cuối năm 2025, nhóm dân số trong độ tuổi 16-59 của Trung Quốc là 851,36 triệu người, chiếm 60,6% tổng dân số. Số năm đi học bình quân của nhóm này đạt 11,3 năm, tăng 0,1 năm so với năm trước.

Trung Quốc hiện có 272,33 triệu người có trình độ đại học trở lên, chiếm 19,4% tổng dân số, gần một phần năm. Tỷ lệ công dân có trình độ khoa học đạt 16,7%, tăng 1,4 điểm phần trăm so với năm trước.

Về đô thị hóa, đến cuối năm 2025, dân số thường trú tại khu vực đô thị cả nước đạt 953,80 triệu người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 67,89%, tăng 0,89 điểm phần trăm so với năm trước. Dân số thường trú khu vực miền Đông tiếp tục tăng, đạt 567,48 triệu người, chiếm 40,4% tổng dân số cả nước.

Năm 2025, tổng số lao động nhập cư từ nông thôn của Trung Quốc là 301,15 triệu người, tăng 1,42 triệu người so với năm trước, tương ứng tăng 0,5%. Trong đó, số lao động nhập cư thường trú tại đô thị là 130,92 triệu người, quy mô nhìn chung ổn định.

Về việc làm, đến cuối năm 2025, tổng số người có việc làm trên cả nước là 725,04 triệu người. Số người có việc làm tại đô thị đạt 475,35 triệu người, tăng 1,9 triệu người so với năm trước, chiếm 65,6% tổng số người có việc làm cả nước; số người có việc làm tại nông thôn là 249,69 triệu người, giảm 11,25 triệu người so với năm trước.

Báo cáo cũng cho biết, tỷ lệ thất nghiệp tại đô thị bình quân cả năm 2025 của Trung Quốc là 5,2%. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp bình quân của lực lượng lao động từ 30-59 tuổi là 4,0%; tỷ lệ thất nghiệp bình quân của lao động có hộ khẩu nông thôn nhập cư tại đô thị là 4,7%, thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với mức chung của đô thị.

Những số liệu trên cho thấy dân số Trung Quốc vẫn duy trì quy mô lớn, chất lượng dân số và mức độ đô thị hóa tiếp tục nâng lên. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh, sự suy giảm lao động nông thôn và áp lực việc làm tại đô thị cũng đặt ra yêu cầu về các chính sách phù hợp nhằm ổn định thị trường lao động và bảo đảm an sinh xã hội trong thời gian tới.