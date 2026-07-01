Đảng “Nước Nga thống nhất” của Tổng thống Putin công bố cơ cấu ứng cử viên bầu cử

Theo ông Sergey Perminov, thành viên Hội đồng chung của Đảng “Nước Nga Thống nhất”, trong tổng số 615 ứng cử viên tham gia tranh cử Duma Quốc gia có 19% là phụ nữ.

Ông nhấn mạnh, yếu tố bình đẳng giới ngày càng được chú trọng trong đời sống chính trị Nga, đồng thời phản ánh xu hướng gia tăng vai trò của nữ giới trong các hoạt động nghị viện.

Tòa nhà Duma Quốc gia ở Moscow. Ảnh: Ria Novosti

Danh sách ứng cử viên của đảng cũng bao gồm khoảng 13% người từng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, cùng 33 Anh hùng Liên bang Nga. Khoảng 220 ứng cử viên hiện là đại biểu Duma đương nhiệm. Điều này cho thấy sự kết hợp giữa yếu tố kế thừa và đổi mới.

Ông Perminov dự báo, Đảng “Nước Nga Thống nhất” có thể giành từ 310 - 330 ghế, đồng thời nhấn mạnh quá trình đổi mới mạnh mẽ trong cơ cấu nghị sĩ nhiệm kỳ tới.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX dự kiến diễn ra ngày 20/9 tới theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin.