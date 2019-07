Đánh bom kinh hoàng tại Afghanistan, 34 người thiệt mạng

Theo người phát ngôn của tỉnh Farah, vụ đánh bom xảy ra vào sáng 31/7 khi một xe buýt đang di chuyển trên đường Kandahar-Herat thì cán phải bom do phiến quân Taliban gài bên vệ đường.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau vụ đánh bom. Ảnh: deccanherald.

Ngoài 34 nạn nhân đã thiệt mạng, các nhà chức trách cho rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng lên khi có nhiều người vẫn trong tình trạng nguy kịch. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Afghanistan hiện đang trong tình trạng bất ổn do các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và phiến quân Taliban. Theo số liệu được đưa ra bởi phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, trong 6 tháng đầu năm 2019, có tới hơn 1.360 dân thường đã thiệt mạng và khoảng hơn 2.440 người khác bị thương do xung đột vũ trang./.