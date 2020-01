Dịch corona ngày một nghiêm trọng, toàn cầu chung tay “ứng phó”

Tính tới thời điểm hiện tại, số ca tử vong do nhiễm chủng mới của virus corona tại Trung Quốc đã tăng 213 người, trong khi số ca nhiễm bệnh cũng đã xấp xỉ 10.000 trường hợp; hơn 15.000 trường hợp nghi nhiễm bệnh đang được cách ly, theo dõi. Ngoài Trung Quốc, đã có hơn 100 trường hợp nhiễm bệnh ở khoảng 20 quốc gia. Điều này đã buộc Tổ chức Y tế thế giới WHO sáng sớm 31/1 (theo giờ Việt Nam) đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, nhằm khuyến cáo cho tất cả các quốc gia có các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh xuyên biên giới, đẩy mạnh việc phối hợp phòng chống dịch bệnh giữa các quốc gia.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp báo ngày 29-1 tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: REUTERS

Theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, mối quan tâm lớn nhất của WHO hiện nay là nguy cơ virus corona lây lan sang các nước có hệ thống y tế kém phát triển, đồng thời nhấn mạnh rằng tuyên bố không thể hiện sự “không tin tưởng” vào khả năng kiểm soát ổ dịch của Trung Quốc.



Ủy ban khẩn cấp WHO tin rằng, vẫn có thể ngăn chặn sự lây lan của virus, với điều kiện các nước áp dụng các biện pháp mạnh để phát hiện sớm bệnh, cách ly và điều trị các trường hợp, theo dõi liên lạc và thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn xã hội tương xứng với rủi ro. Theo WHO, điều quan trọng cần lưu ý là khi tình hình tiếp tục phát triển thì sẽ phải đề ra các mục tiêu và biện pháp chiến lược để ngăn ngừa sự lây nhiễm. Ủy ban nhất trí rằng dịch bệnh cần có sự phối hợp quốc tế trong việc khắc phục căn bệnh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phản ứng trước động thái mới nhất của WHO, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cùng Bộ Ngoại giao nước này khẳng định, chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng việc phòng chống dịch bệnh này và đã thực thi các biện pháp toàn diện nhất, nghiêm ngặt nhất. Trung Quốc có niềm tin, có năng lực kiểm soát hữu hiệu và giành chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh lần này. Trung Quốc nhấn mạnh sẽ tiếp tục cùng với WHO và các nước trên thế giới bảo vệ an ninh y tế công cộng trên toàn cầu và trong khu vực.

Trong khi Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân (Jang Zun) cũng khẳng định: “Tôi biết rằng các bạn đang rất quan tâm đến động thái mới nhất của WHO. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi cũng đang thực hiện đánh giá về sự phát triển mới của dịch bệnh. Điều tôi có thể nói ở đây chính là điều này và chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn rất quan trọng trong việc chống lại virus corona. Hiện đoàn kết quốc tế là điều vô cùng quan trọng. Và vì mục đích đó, tất cả các quốc gia nên hành xử một cách phù hợp và có trách nhiệm.”

Dù mới ra khuyến cáo, yêu cầu các công dân "không du lịch" đến Trung Quốc vào sáng nay, song Tổng thống Donald Trump vẫn nhấn mạnh, dịch bệnh do chủng mới của virus corona chỉ là “vấn đề rất nhỏ” trong nước Mỹ và Washington đang hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để kiềm chế sự bùng phát của dịch bệnh này.

“Bây giờ, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc và nhiều quốc gia khác về dịch bệnh này. Hy vọng, mọi thứ sẽ không tệ như một số người nghĩ. Chúng tôi nghĩ rằng Mỹ đang kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Hiện những trường hợp mắc bệnh tại Mỹ đều đang hồi phục thành công. Chúng tôi hi vọng sẽ có một kết thúc tốt”, Tổng thống Trump nói.

Cũng trong sáng 31/1, chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc (Korean Air) đã chở 367 công dân từ thành phố Vũ Hán và các khu vực lân cận bùng phát dịch viêm phổi, do chủng mới của virus corona gây ra, đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Gimpo ở thủ đô Seoul. Đây là 1 nửa trong số hơn 720 công dân Hàn Quốc đăng ký xin về nước từ Trung Quốc.

Được biết, trước khi lên máy bay, những người này đã được lực lượng chức năng Trung Quốc kiểm tra thân nhiệt “nhiều vòng”. Khi về tới Hàn Quốc, trung tâm kiểm dịch tiến hành kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Những người không có bất kỳ triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới nào sẽ được đưa đến tạm trú tại hai nơi đã được chỉ định là Viện phát triển nhân tài cảnh sát ở thành phố Asan thuộc tỉnh Nam Chungcheong và Viện Phát triển nhân tài công chức quốc gia ở huyện Jincheon thuộc tỉnh Bắc Chungcheong. Hiện chính phủ Hàn Quốc đang tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc để gửi thêm máy bay tới Vũ Hán đưa những công dân còn lại về nước.

Trong khi đó, Chính phủ Đức cũng đang lên kế hoạch đưa khoảng 90 công dân nước này ở Vũ Hán về nước. Dự kiến, chuyến bay sẽ được khởi hành vào ngày 1/2 và sẽ hạ cánh xuống sân bay Frankfurt. Tất cả các trường hợp này sẽ được cách ly 14 ngày tại căn cứ không quân cách sân bay này khoảng 100 km.

Trong khi, Israel cũng đã ngừng mọi chuyến bay từ Trung Quốc do lo sợ lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, tất cả du khách trở về từ Trung Quốc sẽ bị cách ly tại gia trong vòng hai tuần. Cộng hòa Séc cũng đã ngừng cấp thị thực với công dân Trung Quốc vì tình hình dịch bệnh.

Còn tại Australia, Các nhà nghiên cứu nước này đã được giao nhiệm vụ xác định những đặc tính chủ yếu của chủng virus corona mới, để chuẩn bị cho việc thử nghiệm vaccine phòng bệnh./.