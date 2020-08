Dịch Covid-19 tại điểm nóng Victoria, Australia từng bước được kiểm soát

Ngày hôm nay bang tâm dịch Victoria ghi nhận thêm 182 ca nhiễm và 13 trường hợp tử vong do Covid-19. Mặc dù số ca nhiễm mới có tăng nhẹ so với ngày 21/8 là 179 trường hợp nhưng hôm nay là ngày thứ 2 liên tiếp bang Victoria ghi nhận dưới 200 bệnh Covid-19 mới hàng ngày. Từ khi dịch bệnh bùng phát lần 2 đến nay, bang Victoria đã có khoảng 16.000 ca bệnh mới. Hiện bang này có gần 75% tổng số ca nhiễm và hơn 80% số ca tử vong do Covid-19 trên toàn quốc.

Tiến sĩ Brett Sutton, Giám đốc Y tế bang Victoria, Australia. Ảnh ABC

Trong một phát biểu vào sáng nay, Giám đốc Y tế bang Victoria, Tiến sĩ Brett Sutton xác nhận, tình hình dịch bệnh đang chuyển biến tích cực khi số ca nhiễm mới giảm, số bệnh nhân nhập viện và số ca phải điều trị tích cực cũng giảm. Trước đó Tiến sĩ Sutton cho biết cơ quan y tế sẽ làm tất cả để không để xảy ra đợt dịch thứ 3 và trước mắt là đặt mục tiêu đưa số ca nhiễm hàng ngày xuống dưới 50 trường hợp trước ngày 13/9, thời điểm kết thúc lệnh phong tỏa đang được áp dụng tại bang này.



Trong khi đó tình hình dịch bệnh tại bang Queensland, bang nằm ở phía Đông Bắc Australia đang có dấu hiệu phức tạp. Ngày hôm nay bang Queensland bắt đầu thắt chặt hơn việc kiểm soát dịch bệnh khi phát hiện 9 ca nhiễm, trong đó 6 trường hợp có liên quan đến một trung tâm giam giữ thanh thiếu niên.

Bang New South Wales hôm nay chỉ ghi 9 ca nhiễm mới và không có trường hợp tử vong. Tuy nhiên số ổ dịch tại bang này vẫn tiếp tục tăng. Tính đến hôm nay, Australia có hơn 24.600 ca mắc Covid-19, gần 18.500 bệnh nhân đã hồi phục và 485 trường hợp tử vong./.