Dịch sởi bùng phát ở Bangladesh khiến 30 người tử vong

Theo báo cáo của WHO, đây là số ca tử vong do sởi cao nhất trong nhiều thập kỷ, đảo ngược tiến trình loại bỏ hoàn toàn bệnh sởi tại Bangladesh. Tổ chức Y tế Thế giới nghi ngờ có 166 trường hợp tử vong khác tại Bangladesh do bệnh sởi từ giữa tháng 3, nhưng chưa được xác nhận.

Tính từ ngày 15/3 đến 14/4, hơn 19.000 trường hợp nghi mắc bệnh sởi đã được báo cáo và gần 3.000 trường hợp đã được xác nhận qua xét nghiệm. Trẻ em dưới 5 tuổi chiếm khoảng 79% số ca mắc bệnh. WHO đánh giá sự lây lan nhanh chóng này có liên quan đến những lỗ hổng trong hệ miễn dịch cộng đồng sau khi tỷ lệ tiêm chủng giảm trong những năm gần đây và sự gián đoạn đối với các dịch vụ tiêm chủng định kỳ.

WHO cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng hơn và hậu quả nghiêm trọng hơn nếu Bangladesh không khẩn trương khắc phục những lỗ hổng miễn dịch, đồng thời cho biết có nguy cơ cao bệnh sởi sẽ lây lan rộng hơn nữa tại các trung tâm đô thị lớn và các đầu mối trung chuyển quốc tế, bao gồm cả thủ đô Dhaka.

Hiện một chiến dịch tiêm chủng sởi rubella trên toàn Bangladesh cho trẻ em từ 6 đến 59 tháng tuổi đã được triển khai, cùng với các biện pháp khẩn cấp ứng phó với đợt dịch bùng phát bao gồm các đội phản ứng nhanh, tăng cường giám sát, chuẩn bị bệnh viện, phòng bệnh.