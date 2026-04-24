  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Dịch sởi bùng phát ở Bangladesh khiến 30 người tử vong

Thứ Sáu, 05:21, 24/04/2026
VOV.VN - Hôm qua (23/4), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, Bangladesh đã xác nhận 30 người tử vong trong đợt bùng phát bệnh sở đang lan nhanh tại nước này, với hầu hết nạn nhân là trẻ em dưới 2 tuổi

Theo báo cáo của WHO, đây là số ca tử vong do sởi cao nhất trong nhiều thập kỷ, đảo ngược tiến trình loại bỏ hoàn toàn bệnh sởi tại Bangladesh. Tổ chức Y tế Thế giới nghi ngờ có 166 trường hợp tử vong khác tại Bangladesh do bệnh sởi từ giữa tháng 3, nhưng chưa được xác nhận.

WHO và các đối tác tiêm chủng vaccine Sởi - Rubella tại Bangladesh. Ảnh: UNICEF.

Tính từ ngày 15/3 đến 14/4, hơn 19.000 trường hợp nghi mắc bệnh sởi đã được báo cáo và gần 3.000 trường hợp đã được xác nhận qua xét nghiệm. Trẻ em dưới 5 tuổi chiếm khoảng 79% số ca mắc bệnh. WHO đánh giá sự lây lan nhanh chóng này có liên quan đến những lỗ hổng trong hệ miễn dịch cộng đồng sau khi tỷ lệ tiêm chủng giảm trong những năm gần đây và sự gián đoạn đối với các dịch vụ tiêm chủng định kỳ.

WHO cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng hơn và hậu quả nghiêm trọng hơn nếu Bangladesh không khẩn trương khắc phục những lỗ hổng miễn dịch, đồng thời cho biết có nguy cơ cao bệnh sởi sẽ lây lan rộng hơn nữa tại các trung tâm đô thị lớn và các đầu mối trung chuyển quốc tế, bao gồm cả thủ đô Dhaka.

Hiện một chiến dịch tiêm chủng sởi rubella trên toàn Bangladesh cho trẻ em từ 6 đến 59 tháng tuổi đã được triển khai, cùng với các biện pháp khẩn cấp ứng phó với đợt dịch bùng phát bao gồm các đội phản ứng nhanh, tăng cường giám sát, chuẩn bị bệnh viện, phòng bệnh.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tin liên quan

Mỹ chứng kiến bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Texas trong 30 năm
Mỹ chứng kiến bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Texas trong 30 năm

VOV.VN - Giới chức y tế và các chuyên gia dịch tễ tại Mỹ đang cảnh báo về nguy cơ gia tăng không kiểm soát của dịch sởi khi số ca mắc sởi tại nước này trong năm nay có thể đã vượt xa con số thống kê chính thức, trong khi tỷ lệ tiêm vaccine đang có chiều hướng sụt giảm mạnh.

Mỹ chứng kiến bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Texas trong 30 năm

Mỹ chứng kiến bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Texas trong 30 năm

VOV.VN - Giới chức y tế và các chuyên gia dịch tễ tại Mỹ đang cảnh báo về nguy cơ gia tăng không kiểm soát của dịch sởi khi số ca mắc sởi tại nước này trong năm nay có thể đã vượt xa con số thống kê chính thức, trong khi tỷ lệ tiêm vaccine đang có chiều hướng sụt giảm mạnh.

Bệnh viêm phổi Mycoplasma tại Nhật Bản có thể thành đại dịch lớn trong tương lai
Bệnh viêm phổi Mycoplasma tại Nhật Bản có thể thành đại dịch lớn trong tương lai

VOV.VN - Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma gây ra đang tăng nhanh tại Nhật Bản, các chuyên gia nước này đã phải kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cơ bản, vì có khả năng dịch bệnh này sẽ trở thành một đại dịch lớn trong tương lai.

Bệnh viêm phổi Mycoplasma tại Nhật Bản có thể thành đại dịch lớn trong tương lai

Bệnh viêm phổi Mycoplasma tại Nhật Bản có thể thành đại dịch lớn trong tương lai

VOV.VN - Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma gây ra đang tăng nhanh tại Nhật Bản, các chuyên gia nước này đã phải kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cơ bản, vì có khả năng dịch bệnh này sẽ trở thành một đại dịch lớn trong tương lai.

Dịch bệnh Ebola tại Congo có dấu hiệu giảm nhưng vẫn còn nhiều thách thức
Dịch bệnh Ebola tại Congo có dấu hiệu giảm nhưng vẫn còn nhiều thách thức

VOV.VN - Các quan chức y tế hôm 2/10 cho biết, ổ dịch Ebola tại tỉnh Kasai của Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đang cho thấy dấu hiệu suy giảm ban đầu, song những khó khăn về tài chính và hậu cần vẫn cản trở nỗ lực ứng phó.

Dịch bệnh Ebola tại Congo có dấu hiệu giảm nhưng vẫn còn nhiều thách thức

Dịch bệnh Ebola tại Congo có dấu hiệu giảm nhưng vẫn còn nhiều thách thức

VOV.VN - Các quan chức y tế hôm 2/10 cho biết, ổ dịch Ebola tại tỉnh Kasai của Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đang cho thấy dấu hiệu suy giảm ban đầu, song những khó khăn về tài chính và hậu cần vẫn cản trở nỗ lực ứng phó.

