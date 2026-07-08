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VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine “chỉ trong một ngày” nếu ra lệnh cho quân đội Ukraine rút khỏi vùng Donbass.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-dien_kremlin_neu_dieu_kien_de_xung_dot_nga_-_ukraine_cham_dut_ngay_lap_tuc.m3u8
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2026-07/tiktok-dien_kremlin_neu_dieu_kien_de_xung_dot_nga_-_ukraine_cham_dut_ngay_lap_tuc.m3u8
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