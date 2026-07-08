Tóm tắt

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Anadolu, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/7 tuyên bố Nga chưa từng châm ngòi một cuộc xung đột toàn cầu nào, nhấn mạnh rằng Moscow có học thuyết quy định rõ về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.