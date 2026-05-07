Điều tra gian lận của EU làm rung chuyển quỹ nông nghiệp Croatia

Văn phòng Công tố Liên minh châu Âu là cơ quan độc lập chịu trách nhiệm điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các tội phạm chống lại lợi ích tài chính của EU. Ngày 6/5, cảnh sát đã bắt đầu thu thập bằng chứng tại một số huyện miền Trung Croatia như một phần của cuộc điều tra nhắm vào các công dân Croatia bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn, nhận và đưa hối lộ, gian lận trợ cấp và làm giả giấy tờ. Các hoạt động này được cho là thuộc một tổ chức tội phạm và đã gây thiệt hại đến lợi ích tài chính của EU. Hiện cơ quan này tuyên bố sẽ không cung cấp thêm chi tiết cụ thể, viện dẫn lý do cần bảo vệ kết quả của các thủ tục đang diễn ra.

Đáp lại cuộc điều tra, Bộ trưởng Nông nghiệp Croatia David Vlajcic khẳng định cam kết về tính minh bạch, đồng thời nhấn mạnh những thay đổi gần đây được thực hiện trong Cơ quan Thanh toán nông nghiệp và hệ thống ghi nhận việc sử dụng đất nông nghiệp như những biện pháp nhằm tăng cường tính minh bạch và kiểm soát đối với các quỹ của EU.

Cuộc điều tra tại Croatia diễn ra ngay sau vụ bê bối tham nhũng trong lĩnh vực nông nghiệp tương tự gần đây đã ảnh hưởng lớn đến Hy Lạp, liên quan đến cáo buộc gian lận trợ cấp nông nghiệp của EU. Năm ngoái, các công tố viên châu Âu đã buộc tội nhiều nhà chăn nuôi gia súc Hy Lạp giả mạo giấy tờ sở hữu đất chăn nuôi để nhận hàng triệu euro tiền trợ cấp của EU. Những đối tượng này cũng được cho là có sự tiếp tay từ các nhân viên nhà nước và các chính trị gia bảo thủ. Vụ việc đã dẫn đến việc một số bộ trưởng từ chức, một khoản tiền phạt kỷ lục của EU đối với Hy Lạp vì quản lý sai các khoản trợ cấp, cũng như việc bãi bỏ quyền miễn trừ đối với 13 nghị sĩ Hy Lạp có liên quan.