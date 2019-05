Đối thoại Shangri-La 2019: Tập trung thảo luận các vấn đề nóng

Đây là một trong những diễn đàn an ninh hàng đầu của thế giới, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng và đoàn đại biểu của hơn 40 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự hội nghị.

Đối thoại Shangri-La 2019 khai mạc tại Singapore từ hôm nay (31/5). Ảnh: Straitstimes.

Là một trong những diễn đàn an ninh hàng đầu của thế giới với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng và đoàn đại biểu của hơn 40 quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương, nước chủ nhà Singapore đã có sự chuẩn bị rất tốt cho Hội nghị, đặc biệt trong vấn đề an ninh.

Hàng loạt các chốt an ninh với sự hiện diện của cảnh sát được dựng lên xung quanh khách sạn với các hoạt động kiểm tra an ninh gắt gao. Các con đường xung quanh khách sạn cũng bị cảnh sát hạn chế lưu lượng và yêu cầu lái xe giảm tốc độ, với cảnh báo bất cứ ai xâm phạm an ninh trong khu vực sẽ bị xử lí theo pháp luật. Tuy nhiên người dân đang tuân thủ rất tốt yêu cầu của cảnh sát.

Hai giờ tới, một lễ khai mạc trọng thể sẽ diễn ra với bài phát biểu khai mạc của Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long. Trong 2 ngày tiếp theo, các đại biểu sẽ thảo luận về các vấn đề nóng ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình, ổn định khu vực hiện nay như vai trò của các nước lớn, thách thức an ninh khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương, vấn đề hạt nhân, hợp tác nâng cao an toàn an ninh hàng hải, cuộc chiến an ninh mạng.

Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng dâng cao giữa Mỹ và Trung Quốc. Đặc biệt tại Đối thoại lần này, lần đầu tiên sau 8 năm, Diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á tại Singapore, lãnh đạo quốc phòng của cả Mỹ và Trung Quốc cùng góp mặt với những bài phát biểu được trông chờ. Dự kiến, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đề cập đến những khía cạnh quốc phòng trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ có bài phát biểu "rất được trông chờ" tại sự kiện mà từ năm 2011 đến nay Bắc Kinh mới lại cử quan chức cấp cao như vậy tham dự.

Ông Ngụy Phượng Hòa dự kiến phát biểu vào ngày 2/6, một ngày sau phát biểu của Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, người đang tạm thời lãnh đạo Lầu Năm Góc sau khi tướng James Mattis từ chức bộ trưởng quốc phòng Mỹ hồi cuối năm 2018. Bất kể hai bên có những nỗ lực như thế nào tại diễn đàn, thông qua các bài phát biểu hay một cuộc gặp song phương, thực tế rằng hai quan chức lần lượt "chiếm sóng" hai ngày của sự kiện sẽ tạo nên tình huống chuyền bóng qua lại được theo dõi sát sao.

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự hội nghị. Việc Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri-La thể hiện vai trò tích cực, chủ động, trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực; mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung. Qua đó xây dựng lòng tin làm nền tảng thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển./.