Động đất mạnh tại Venezuela, cảnh báo sóng thần

Tại thủ đô Caracas, nhiều người dân cho biết họ cảm nhận rõ rung lắc. Các tòa nhà bị chao đảo, khiến người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà. Một nhân chứng cho biết những vết nứt đã xuất hiện trên tường nhà họ sau trận động đất.

Một trận động đất tại Venezuela. Ảnh: AP

Ngay sau đó, Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ đã phát đi cảnh báo đối với Puerto Rico và Quần đảo Virgin, do lo ngại nguy cơ sóng lớn có thể xảy ra sau chấn động mạnh.