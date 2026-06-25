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Động đất mạnh tại Venezuela, cảnh báo sóng thần

Thứ Năm, 06:13, 25/06/2026
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VOV.VN - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,1 vừa xảy ra ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Tại thủ đô Caracas, nhiều người dân cho biết họ cảm nhận rõ rung lắc. Các tòa nhà bị chao đảo, khiến người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà. Một nhân chứng cho biết những vết nứt đã xuất hiện trên tường nhà họ sau trận động đất.

Dong dat manh tai venezuela, canh bao song than hinh anh 1
Một trận động đất tại Venezuela. Ảnh: AP

Ngay sau đó, Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ đã phát đi cảnh báo  đối với Puerto Rico và Quần đảo Virgin, do lo ngại nguy cơ sóng lớn có thể xảy ra sau chấn động mạnh.

Việt Dũng/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
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