English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đức: Nhân viên an ninh rơi khỏi đoàn tàu tốc độ cao sau khi bị hành hung

Chủ Nhật, 09:54, 19/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/7, một nhân viên an ninh của hãng đường sắt quốc gia Đức (Deutsche Bahn) đã bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch sau khi rơi khỏi một đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ lên đến 120km/h.

Sự việc đau lòng xảy ra trong một đợt kiểm tra vé trên chuyến tàu tốc hành liên vùng. Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra giữa nhân viên kiểm soát và một hành khách, khiến hai nhân viên an ninh phải đến can thiệp và hỗ trợ. Trong lúc xô xát dữ dội, một trong hai nhân viên an ninh đã bị đẩy ngã, va đập mạnh vào cửa tàu. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cánh cửa bị bung ra khỏi bản lề, làm nhân viên này ngã nhào ra ngoài khi đoàn tàu đang lao đi với vận tốc 120 km/h.

Duc nhan vien an ninh roi khoi doan tau toc do cao sau khi bi hanh hung hinh anh 1
Cảnh sát Đức hiện đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tại sao cánh cửa tàu lại có thể dễ dàng bị bung ra. Ảnh: Reuters

Hiện, nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch và được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Về phía nghi phạm, đây là một người đàn ông 36 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Các báo cáo ban đầu cho biết đối tượng này có dấu hiệu say xỉn tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Cảnh sát Đức hiện đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tại sao cánh cửa tàu lại có thể dễ dàng bị bung ra như vậy. Phía hãng đường sắt Deutsche Bahn đã kịch liệt lên án hành vi bạo lực này. Trong khi đó, Công đoàn đường sắt Đức EVG cảnh báo rằng vụ việc cho thấy nạn bạo lực bằng lời nói và thể xác nhắm vào nhân viên ngành đường sắt đã chạm đến một ngưỡng mới đáng báo động, đe dọa trực tiếp đến mạng sống của những người đang làm nhiệm vụ.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tàu cao tốc nhanh nhất thế giới của Trung Quốc lập kỷ lục mới
Tàu cao tốc nhanh nhất thế giới của Trung Quốc lập kỷ lục mới

VOV.VN - CR450, tàu cao tốc nhanh nhất thế giới của Trung Quốc, hiện đang được thử nghiệm đánh giá vận hành và đã lập kỷ lục mới khi đạt tốc độ 453 km/giờ.

Tàu cao tốc nhanh nhất thế giới của Trung Quốc lập kỷ lục mới

Tàu cao tốc nhanh nhất thế giới của Trung Quốc lập kỷ lục mới

VOV.VN - CR450, tàu cao tốc nhanh nhất thế giới của Trung Quốc, hiện đang được thử nghiệm đánh giá vận hành và đã lập kỷ lục mới khi đạt tốc độ 453 km/giờ.

Trung Quốc phô diễn công nghệ tàu cao tốc mới nhất
Trung Quốc phô diễn công nghệ tàu cao tốc mới nhất

VOV.VN - Tại Triển lãm công nghệ và thiết bị đường sắt hiện đại quốc tế Trung Quốc lần thứ 17 trong khuôn khổ Hội nghị Đường sắt cao tốc thế giới lần thứ 12 diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 8-10/7, Trung Quốc đã phô diễn những công nghệ tàu cao tốc mới nhất trong những năm gần đây.

Trung Quốc phô diễn công nghệ tàu cao tốc mới nhất

Trung Quốc phô diễn công nghệ tàu cao tốc mới nhất

VOV.VN - Tại Triển lãm công nghệ và thiết bị đường sắt hiện đại quốc tế Trung Quốc lần thứ 17 trong khuôn khổ Hội nghị Đường sắt cao tốc thế giới lần thứ 12 diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 8-10/7, Trung Quốc đã phô diễn những công nghệ tàu cao tốc mới nhất trong những năm gần đây.

Trung Quốc hạ thuỷ tàu lặn không người lái tốc độ cao “Cá voi xanh”
Trung Quốc hạ thuỷ tàu lặn không người lái tốc độ cao “Cá voi xanh”

VOV.VN - Hôm qua (28/4), tàu lặn không người lái tốc độ cao mang tên “Cá voi xanh” đã được chính thức hạ thuỷ tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây được cho là tàu lặn không người lái tốc độ cao đầu tiên trên thế giới.

Trung Quốc hạ thuỷ tàu lặn không người lái tốc độ cao “Cá voi xanh”

Trung Quốc hạ thuỷ tàu lặn không người lái tốc độ cao “Cá voi xanh”

VOV.VN - Hôm qua (28/4), tàu lặn không người lái tốc độ cao mang tên “Cá voi xanh” đã được chính thức hạ thuỷ tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây được cho là tàu lặn không người lái tốc độ cao đầu tiên trên thế giới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ