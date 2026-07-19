Đức: Nhân viên an ninh rơi khỏi đoàn tàu tốc độ cao sau khi bị hành hung

Sự việc đau lòng xảy ra trong một đợt kiểm tra vé trên chuyến tàu tốc hành liên vùng. Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra giữa nhân viên kiểm soát và một hành khách, khiến hai nhân viên an ninh phải đến can thiệp và hỗ trợ. Trong lúc xô xát dữ dội, một trong hai nhân viên an ninh đã bị đẩy ngã, va đập mạnh vào cửa tàu. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cánh cửa bị bung ra khỏi bản lề, làm nhân viên này ngã nhào ra ngoài khi đoàn tàu đang lao đi với vận tốc 120 km/h.

Cảnh sát Đức hiện đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tại sao cánh cửa tàu lại có thể dễ dàng bị bung ra. Ảnh: Reuters

Hiện, nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch và được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Về phía nghi phạm, đây là một người đàn ông 36 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Các báo cáo ban đầu cho biết đối tượng này có dấu hiệu say xỉn tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Cảnh sát Đức hiện đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tại sao cánh cửa tàu lại có thể dễ dàng bị bung ra như vậy. Phía hãng đường sắt Deutsche Bahn đã kịch liệt lên án hành vi bạo lực này. Trong khi đó, Công đoàn đường sắt Đức EVG cảnh báo rằng vụ việc cho thấy nạn bạo lực bằng lời nói và thể xác nhắm vào nhân viên ngành đường sắt đã chạm đến một ngưỡng mới đáng báo động, đe dọa trực tiếp đến mạng sống của những người đang làm nhiệm vụ.