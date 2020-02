Đụng độ dữ dội tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khiến 17 người thiệt mạng

Ít nhất 17 người, trong đó có một nhân viên cảnh sát thiệt mạng trong các vụ đụng độ dữ dội xảy ra tại thủ đô New Dehli của Ấn Độ giữa những người ủng hộ và những người phản đối một luật mới về theo dõi quyền công dân tại quốc gia này.

Tình trạng bất ổn xảy ra ở một số khu vực của thủ đô New Delhi ngày 24/2, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Ấn Độ.

Cảnh sát Ấn Độ ngăn người biểu tình. Ảnh: Getty.

Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay ở các khu vực bị ảnh hưởng khi những người biểu tình ném đá và đốt cháy nhiều phương tiện cũng như bình xăng, làm hư hại nhiều tài sản.

Sáng nay (26/2), ông Arvind Kejriwal – một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho biết trên trang cá nhân Twitter: Do “cảnh sát không thể kiểm soát được tình hình”, quân đội đã được điều động và lệnh giới nghiêm được áp đặt tại một số khu vực bị ảnh hưởng. Theo một quan chức y tế tại New Delhi, ít nhất 150 người bị thương đã phải nhập viện, 17 người đã thiệt mạng, trong đó có 1 nhân viên cảnh sát. Con số thương vong dự kiến sẽ còn tiếp tục gia tăng, giám đốc bệnh viện Guru Tej Bahadur ở New Delhi cho biết.

Trong nhiều tháng qua, người dân Ấn Độ đã biểu tình phản đối luật mới về theo dõi quyền công dân gây tranh cãi. Luật này cho phép công dân Ấn Độ được xin tị nạn tại 3 nước láng giềng, nhưng với điều kiện họ không phải người Hồi giáo. Các đảng phái đối lập cho rằng, luật này là vi hiến vì nó xét quyền công dân dựa trên tôn giáo của một người, và sẽ gây thiệt thòi cho cộng đồng người Hồi giáo với 200 triệu dân ở Ấn Độ. Các vụ bạo lực mới xảy ra khi ông Trump đến thăm Ấn Độ lần đầu tiên với tư cách là Tổng thống, sự kiện được cho là nhằm thúc đẩy quan hệ Mỹ-Ấn./.