EU cảnh báo Covid-19 đe doạ tương lai khu vực đồng tiền chung châu Âu

Lời cảnh báo được Uỷ viên phụ trách kinh tế của Uỷ ban châu Âu, Paolo Gentiloni đưa ra trong buổi họp báo công bố Dự báo kinh tế châu Âu mùa Xuân 2020 tại Brussels chiều 6/5.

Theo ông Paolo Gentiloni, đại dịch Covid-19 tạo ra chia rẽ kinh tế rất lớn giữa các thành viên khu vực đồng tiền chung châu Âu – eurozone, trong khi toàn bộ khu vực rơi vào giai đoạn suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ cuộc Đại suy thoái đầu thế kỷ 20.

Italy là nước chịu thiệt hại kinh tế lớn nhất. Ảnh: La Stampa

“Điều rõ ràng bây giờ là Liên minh châu Âu đã bước vào cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Tất cả mọi quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đều được dự báo sẽ suy thoái nặng nề trong năm nay. Hoạt động kinh tế tại Hy Lạp, Italy, Tây Ban Nha, Croatia và ở mức độ thấp hơn là Pháp, được dự báo sẽ chịu tác động lớn nhất”, ông Gentiloni nhấn mạnh.

Theo báo cáo do ông Paolo Gentiloni đưa ra, trong số các nước thành viên của eurozone, Italy là nước chịu thiệt hại lớn nhất với dự báo tăng trưởng kinh tế âm 9,5% năm nay. Tính trung bình, tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung sẽ ở mức âm 7,75% trong năm 2020, mức nghiêm trọng nhất kể từ cuộc Đại suy thoái (1929-1933).

Về mặt ngân sách, thâm hụt ngân sách trung bình của các nền kinh tế châu Âu sẽ lên tới 8,5% GDP, so với mức 0,6% GDP năm 2019. Tỷ lệ nợ công ở khu vực đồng tiền chung cũng sẽ tăng lên mức 102,7% so với 86% năm 2019. Tỷ lệ thất nghiệp lên mức trung bình 9,5%, so với 7,5% năm ngoái.

Nhằm cứu các nền kinh tế thành viên khỏi sụp đổ, cách đây 2 tuần EU đã thống nhất tung ra gói cứu trợ khẩn cấp trị giá hơn 500 tỷ euro. Một quỹ phục hồi kinh tế với quy mô lớn hơn, có thể lên tới 2.000 tỷ euro, đang được các nước thảo luận và sẽ là chủ đề chính trong cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính châu Âu trong ngày mai, 8/5.

Các nước thành viên của khu vực đồng tiền chung cũng đều tung ra các gói cứu trợ kinh tế khẩn cấp của riêng mình, với tổng số tiền lên tới gần 3 ngàn tỷ euro.

Châu Âu hiện vẫn là khu vực hứng chịu tổn thất lớn nhất của đại dịch Covid-19, với hơn 1,1 triệu người mắc bệnh và gần 140.000 ca tử vong, tính đến hết ngày 6/5. /.