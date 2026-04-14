EU mở cửa đối thoại với Hungary, gỡ “nút thắt” trong các hồ sơ đối ngoại

Sau giai đoạn căng thẳng kéo dài dưới thời chính quyền tiền nhiệm, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đang kêu gọi đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ với Hungary. Dù vậy, trở ngại lớn nhất hiện nay vẫn là việc Liên minh châu Âu chưa giải ngân hàng chục tỷ euro tiền quỹ dành cho Budapest. Các khoản hỗ trợ này đi kèm những điều kiện cải cách mang tính cấu trúc, đặc biệt trong việc bảo đảm độc lập tư pháp, nâng cao tính minh bạch và tăng cường kiểm soát tham nhũng.

Ngay say khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội, chính quyền mới do ông Péter Magyar lãnh đạo được kỳ vọng sẽ thúc đẩy những thay đổi cần thiết. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng các cải cách này mang tính hệ thống và khó có thể triển khai nhanh chóng, trong bối cảnh nhiều thiết chế hiện hành vẫn chịu ảnh hưởng từ giai đoạn trước.

Không chỉ ở các vấn đề nội bộ, Hungary vẫn là “nút thắt” trong các hồ sơ đối ngoại của Liên minh châu Âu. Trước đó, Budapest đã nhiều lần trì hoãn hoặc cản trở các quyết định liên quan đến hỗ trợ Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt Nga. Sự khác biệt này được xem là yếu tố mang tính quyết định đối với việc khôi phục lòng tin giữa EU và Hungary, bởi chỉ khi những vấn đề then chốt này được giải quyết, quan hệ song phương mới có thể tiến tới bình thường hóa thực chất và bền vững.

Ở chiều ngược lại, Hungary cũng đang chờ Liên minh châu Âu phê duyệt một số chương trình tài chính và quốc phòng. Tuy nhiên, trong bối cảnh tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa EU và Hungary còn nhiều trở ngại, việc phê duyệt các khoản hỗ trợ tài chính dành cho Budapest được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ. Điều này phản ánh sự thận trọng của EU, các khoản hỗ trợ chỉ được “thực hiện” nếu Hungary đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung về minh bạch, quản lý và cải cách.

Trong bối cảnh đó, triển vọng cải thiện quan hệ Liên minh châu Âu và Hungary được đánh giá là tích cực, song không dễ dàng. Tiến trình này nhiều khả năng sẽ diễn ra theo từng bước, phụ thuộc vào những tiến triển cụ thể trong cải cách và cam kết chính trị từ phía Budapest.