EU mở cửa đối thoại với Hungary, gỡ “nút thắt” trong các hồ sơ đối ngoại

Thứ Ba, 06:14, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 13/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi thúc đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Brussels và Budapest, sau khi ông Péter Magyar giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp tại Hungary, khép lại 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán.

Sau giai đoạn căng thẳng kéo dài dưới thời chính quyền tiền nhiệm, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đang kêu gọi đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ với Hungary. Dù vậy, trở ngại lớn nhất hiện nay vẫn là việc Liên minh châu Âu chưa giải ngân hàng chục tỷ euro tiền quỹ dành cho Budapest. Các khoản hỗ trợ này đi kèm những điều kiện cải cách mang tính cấu trúc, đặc biệt trong việc bảo đảm độc lập tư pháp, nâng cao tính minh bạch và tăng cường kiểm soát tham nhũng.

Ngay say khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội, chính quyền mới do ông Péter Magyar lãnh đạo được kỳ vọng sẽ thúc đẩy những thay đổi cần thiết.

Ngay say khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội, chính quyền mới do ông Péter Magyar lãnh đạo được kỳ vọng sẽ thúc đẩy những thay đổi cần thiết. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng các cải cách này mang tính hệ thống và khó có thể triển khai nhanh chóng, trong bối cảnh nhiều thiết chế hiện hành vẫn chịu ảnh hưởng từ giai đoạn trước.

Không chỉ ở các vấn đề nội bộ, Hungary vẫn là “nút thắt” trong các hồ sơ đối ngoại của Liên minh châu Âu. Trước đó, Budapest đã nhiều lần trì hoãn hoặc cản trở các quyết định liên quan đến hỗ trợ Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt Nga. Sự khác biệt này được xem là yếu tố mang tính quyết định đối với việc khôi phục lòng tin giữa EU và Hungary, bởi chỉ khi những vấn đề then chốt này được giải quyết, quan hệ song phương mới có thể tiến tới bình thường hóa thực chất và bền vững.

Ở chiều ngược lại, Hungary cũng đang chờ Liên minh châu Âu phê duyệt một số chương trình tài chính và quốc phòng. Tuy nhiên, trong bối cảnh tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa EU và Hungary còn nhiều trở ngại, việc phê duyệt các khoản hỗ trợ tài chính dành cho Budapest được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ. Điều này phản ánh sự thận trọng của EU, các khoản hỗ trợ chỉ được “thực hiện” nếu Hungary đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung về minh bạch, quản lý và cải cách.

Trong bối cảnh đó, triển vọng cải thiện quan hệ Liên minh châu Âu và Hungary được đánh giá là tích cực, song không dễ dàng. Tiến trình này nhiều khả năng sẽ diễn ra theo từng bước, phụ thuộc vào những tiến triển cụ thể trong cải cách và cam kết chính trị từ phía Budapest.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Phe đối lập Hungary thắng lớn, chấm dứt 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Orban
Phe đối lập Hungary thắng lớn, chấm dứt 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Orban

VOV.VN - Sau kiểm phiếu sơ bộ, lãnh đạo đối lập Peter Magyar giành chiến thắng lịch sử trước Thủ tướng Viktor Orban, chấm dứt 16 năm cầm quyền của ông Orban, với cam kết cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu và hạn chế ảnh hưởng của Nga.

Lãnh đạo Séc và Slovakia ủng hộ Thủ tướng Orban trước cuộc bầu cử ở Hungary

VOV.VN - Ngày 11/4, Lãnh đạo Séc và Slovakia đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Hungary Orban ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội, trong bối cảnh ông Orban đang đối mặt với thách thức lớn nhất sau 16 năm cầm quyền đến từ đảng đối lập Tisza. 

Kết quả bầu cử tại Hungary có thể định hình lại quan hệ với EU, Nga và Mỹ

VOV.VN - Ngày 12/4 (giờ địa phương), hàng triệu cử tri Hungary sẽ tham gia cuộc bầu cử Quốc hội mang tính lịch sử. Cuộc bỏ phiếu bước với sự cạnh tranh quyết liệt giữa Thủ tướng Viktor Orbán, người đã nắm quyền từ năm 2010 và đang tìm cách tái đắc cử với nhà lãnh đạo Đảng đối lập Tisza Peter Magyar.

