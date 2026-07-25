EU phê duyệt giải ngân 1,5 tỷ euro trong gói hỗ trợ cho Ai Cập

Đây là đợt giải ngân thứ hai trong ba đợt giải ngân thuộc chương trình MFA trị giá 4 tỷ euro, dự kiến khoản tiền này sẽ được giải ngân vào cuối năm 2026. Khoản giải ngân đầu tiên trị giá 1 tỷ euro đã được giải ngân vào tháng 1/2026.

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Cùng với chương trình MFA ngắn hạn trị giá 1 tỷ euro trước đó, đã được giải ngân vào cuối năm 2024, tạo thành gói hỗ trợ MFA với tổng trị giá 5 tỷ euro của EU dành cho Ai Cập.

Gói hỗ trợ trị giá 5 tỷ euro là một phần trong gói hỗ trợ lớn hơn, trị giá 7,4 tỷ euro của EU dành cho Ai Cập, bao gồm 1,8 tỷ euro đầu tư và 600 triệu euro viện trợ không hoàn lại. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, các gói hỗ trợ này, nằm trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Ai Cập - EU, được thiết lập vào tháng 3/2024, phản ánh chiều sâu của mối quan hệ đối tác và những tiến bộ đạt được trên nhiều lĩnh vực hợp tác, cũng như niềm tin của EU vào những nỗ lực của Ai Cập trong việc tăng cường an ninh và ổn định khu vực.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng cho biết, nước này tăng cường làm việc với các thể chế EU ở mọi cấp độ, nhằm thúc đẩy hợp tác về chính trị, kinh tế và an ninh, làm sâu sắc thêm hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên vì lợi ích chung hai bên.