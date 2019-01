FBI phá vỡ âm mưu tấn công Nhà Trắng bằng tên lửa chống tăng

PC_Article_AfterShare_1

Luật sư Byung J "BJay" Pak cho biết: Nghi phạm là Hasher Jallal Taheb, 21 tuổi, ngụ tại thành phố Cumming thuộc quận Forsyth, đã bị bắt giữ vào hôm thư Tư (16/01/2019) và bị cáo buộc tội âm mưu tấn công một toà nhà thuộc Chính phủ Hoa Kỳ bằng súng và chất nổ. Vẫn chưa rõ liệu Taheb đã có luật sư bào chữa những cáo buộc trên hay không?

Cơ quan thực thi pháp luật cấp địa phương nơi Taheb sinh sống đã liên lạc với FBI vào tháng 3 sau khi nhận được các thông tin khiếu nại về Taheb đang trở nên cực đoan như đổi tên và lên kế hoạch đi ra nước ngoài, theo báo cáo và bản khai từ FBI nộp cho cơ quan công tố cho biết.

Nhà Trắng và tượng Nữ thần Tự do là mục tiêu tấn công của nghi phạm (Ảnh AP)

Theo báo cáo này, Taheb đã nói với người cung cấp tin cho FBI vào tháng 10/2018 rằng anh ta muốn đi ra nước ngoài, tới những khu vực do Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS kiểm soát. Nhưng vì anh ta không có hộ chiếu nên anh ta không thể đi ra nước ngoài. Nguồn tin của cũng cho biết anh ta muốn thực hiện một cuộc tấn công vào Nhà Trắng và Tượng Nữ thần Tự do.

Taheb đã gặp nguồn tin của FBI nhiều lần vào tháng trước và cũng thường xuyên liên lạc bằng cách sử dụng một ứng dụng mã hoá tin nhắn với người này. Taheb từng "khuyên rằng nếu họ đi sang một đất nước khác thì họ sẽ là một trong số nhiều người khác, còn nếu như họ ở lại Mỹ, họ có thể gây ra nhiều thiệt hại", trích từ bản khai. Taheb "giải thích rằng Thánh chiến là một nghĩa vụ và anh ta muốn gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể (cho nước Mỹ) và anh ta có ý định trở thành một người "tử vì đạo", tức là anh ta sẽ chết trong một cuộc tấn công". Trong một cuộc gặp mặt khác, anh ta đã cho nguồn tin bí mật của FBI bản vẽ tay sơ đồ tầng trệt bên Cánh Tây của Nhà Trắng và nêu chi tiết kế hoạch tấn công. Taheb yêu cầu người này cung cấp vũ khí và chất nổ để thực hiện vụ tấn công. Họ đã thảo luận về việc bán hoặc đổi xe hơi để có được những thứ cần thiết.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Taheb còn nói rằng anh ta cần một nơi làm trụ sở có thể quay phim và tập hợp nhiều người lại. Anh ta nói rằng anh ta sẽ trở thành người kể chuyện, những thước phim về người Hồi giáo bị hành hạ sẽ được chiếu, cờ Mỹ và Israel sẽ bị đốt cháy. Tuần trước, Taheb nói với nguồn tin mật của FBI rằng anh ta muốn thu thập vũ khí trong tuần này và lái xe trực tiếp tới Washington DC để thực hiện vụ tấn công, các nhà điều tra cho hay. Taheb chia sẻ rằng sẽ tiếp cận Nhà Trắng từ con đường phía sau, gây mất tập trung với lực lượng an ninh và sau đó sẽ tiến vào Nhà Trắng, sử dụng vũ khí chống tăng cá nhân để phá cửa. Kế tiếp, anh ta sẽ xả súng tiêu diệt càng nhiều người càng tốt.

Theo bản báo cáo của FBI, Taheb đã gặp gỡ nguồn tin bí mật vào hôm thứ Tư tại một bãi đậu xe ở Buford để đổi xe của họ lấy súng trường bán tự động, ba thiết bị nổ với kíp nổ điều khiển từ xa, tên lửa chống tăng. Các đặc vụ FBI đã vào vai những người trao đổi vũ khí và tiếp cận Taheb tại đây. Sau khi các hành vi đã cấu thành tội âm mưu tấn công khủng bố, Taheb bị bắt với một chiếc xe thuê và 3 khẩu súng trường, 3 thiết bị nổ và 1 tên lửa chống tăng. Cơ quan điều tra cho biết thêm họ không nghĩ Taheb có đồng phạm trong âm mưu tấn công này./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER