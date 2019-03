Gần 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu

Các địa điểm bỏ phiếu sẽ mở của từ 8h sáng cho tới 17h cùng ngày. Cuộc bầu cử này hy vọng sẽ thành lập được chính phủ mới để dẫn dắt Thái Lan trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới.

Cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu sáng 24/3.

Tại khu vực bầu cử số 6 của thủ đô Bangkok trên đường Pradipat, Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-ocha đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền công dân của mình. Ông Prayuth cùng xếp hàng với khoảng 10 cử tri khác trong khu vực để bỏ phiếu. Sau khi tìm hiểu danh sách 30 ứng viên hạ nghị sỹ tại khu vực này, ông Prayuth đã bỏ lá phiếu của mình.



Sau khi thực hiện quyền công dân, ông Prayuht nói: “Hôm nay tôi tới đây như bao nhiêu người khác để thực hiện quyền công dân của mình, tôi hy vọng mọi cử tri Thái Lan cũng sẽ thực hiện quyền đó vì chúng ta đều mong muốn một đất nước với nền dân chủ. Mọi người hãy đi bầu cử đúng với quyền của mình một cách minh bạch và công bằng. Qua cuộc bầu cử này tôi cũng muốn gửi gắm rằng hãy phát triển đất nước bằng chính bàn tay của chúng ta”.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha

Theo uỷ ban bầu cử Thái Lan, sẽ có khoảng 50 triệu cử tri đủ điều kiện trên khắp đất nước sẽ đi bỏ phiếu để chọn ra chính phủ mới. Cử tri Thái Lan sẽ bầu ra 350 ghế Hạ nghị sỹ trong tổng số 500 ghế. 150 ghế còn lại sẽ được phân bổ theo chỉ định danh sách đảng.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Lá phiếu để bầu cử lần này là phiếu hỗn hợp, cử tri Thái Lan sẽ chọn ra Hạ nghị sỹ theo danh sách đảng và Thủ tướng.

Có gần 80 đảng phái tham gia tranh cử cho 500 ghế tại Hạ viện. Bên cạnh đó, 68 ứng viên đã đủ điều kiện để chạy đua cho vị trí thủ tướng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Cuộc bầu cử năm nay tại Thái Lan được các chuyên gia đánh giá là khá phức tạp bởi theo luật bầu cử mới sẽ rất khó có đảng nào có thể giành quá bán để có thể tự đứng lên thành lập chính phủ. Bởi theo hiến pháp mới, vị trí thủ tướng sẽ do 750 nghị sỹ tại lưỡng viện bầu. Ngoài 500 hạ nghị sỹ, 250 thượng nghị sỹ sẽ do hội đồng hoà bình và trật tự quốc gia do chính ông Prayuth là người đứng đầu thông qua.

Ba đảng lớn nhất tại cuộc bầu cử này là đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) có xu hướng thân với nhà Shinawatra, đảng Dân chủ của cựu thủ tướng Abihit và Đảng Palang Pracharat ủng hộ thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-ocha. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử này sẽ được công bố vào tối nay trong khi kết quả chính thức sẽ được công bố muộn nhất vào ngày 9/5./.

Thủ tướng Thái Lan xếp hàng đi bầu cử VOV.VN - Sáng 24/3, Thủ tướng đương nhiệm Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã tới khu vực bầu cử số 6 tại Bangkok để thực hiện quyền công dân của mình. Quan hệ Thái Lan-Trung Quốc và bài học “Mahathir” cho Bangkok? VOV.VN - Theo các nhà quan sát, sau cuộc bầu cử ngày 24/3 tới, Thái Lan sẽ tái cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc, tương tự như Malaysia đã làm năm 2018.



Quang Trung - Trọng Đạt - Đức Giang/VOV-Bangkok

PC_Article_AfterShare_1