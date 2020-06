Gần 9,7 triệu ca mắc Covid 19 và 488.905 ca tử vong toàn cầu

Trong 24h qua, Mỹ vừa ghi nhận thêm 35.184 ca mắc Covid-19 mới và 567 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này, nâng tổng số ca mắc tại Mỹ lên gần 2,5 triệu với 124.848 ca tử vong. Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế Mỹ tin rằng số người Mỹ mắc Covid-19 cao gấp 10 lần con số hiện nay. Nếu con số này là đúng thì điều đó tức là khoảng 6% trong số 331 triệu dân của quốc gia này đã mắc bệnh. Trước đó, các nhà chức trách tại Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) và chuyên gia dịch tễ hàng đầu Anthony Fauci cho biết, khoảng 25% người mắc bệnh có lẽ không có triệu chứng.

Ảnh minh họa: AP

Chứng kiến số ca mắc gia tăng ở phía Nam và phía Tây nước Mỹ, các nhà chức trách đang tái áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Thống đốc bang Texas từng nới lỏng lệnh hạn chế cho các doanh nghiệp, nhà hàng, cho phép tập trung nơi công cộng và thúc đẩy du lịch, nay đang hối thúc người dân tiếp tục ở nhà.

Các bang ở đông bắc đạt được tiến triển trước dịch bệnh như New York, New Jersey and Connecticut cũng yêu cầu du khách đến từ các điểm nóng khác của Mỹ phải tự cách ly.

Số ca mắc trong ngày ở một số khu vực tại Mỹ đang tăng lên mức kỷ lục mặc dù những nơi từng là tâm chấn dịch bệnh như New York hay Detroit, các ca mắc đã giảm bớt.

Brazil ghi nhận số ca mắc và số ca tử vong trong ngày cao nhất thế giới với 35.640 trường hợp mắc bệnh và 1.097 trường hợp tử vong. Quốc gia này vẫn là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới với hơn 1,2 triệu ca mắc Covid-19 và 54.971 ca tử vong.

Peru, Chile và Mexico vẫn là những điểm nóng ở Mỹ Latin với số ca mắc Covid-19 tăng cao. Peru ghi nhận 3.913 ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca lên 268.602 trường hợp và vẫn là ổ dịch lớn thứ 7 thế giới. Chile ghi nhận 4.648 ca mắc và 172 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 259.064 với 4.903 ca tử vong. Quốc gia này cũng đã vượt Italy và hiện đã trở thành ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 6 thế giới. Trong khi đó, Mexico đã vượt Đức và Thổ Nhĩ Kỳ để trở thành ổ dịch lớn thứ 11 trên thế giới với 5.437 ca mắc mới và 947 ca tử vong. Đây cũng là nước có số ca tử vong cao thứ 2 Mỹ Latin, chỉ sau Brazil với 24.324 trường hợp.

Trong 24h qua, Nga ghi nhận 7.113 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 613.994 với 8.605 người chết vì dịch bệnh này sau khi có thêm 92 ca tử vong.

Tại châu Âu, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 400 ca mắc Covid-19 mới trong ngày và 3 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại quốc gia này hiện là 294.556 ca với 28.330 ca tử vong.

Anh vẫn là ổ dịch lớn thứ 5 thế giới với số ca tử vong cao nhất châu Âu. Anh ghi nhận 1.118 ca mắc trong ngày với 149 trường hợp tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Anh hiện là 307.980 với 43.230 ca tử vong.

Italy - nơi từng là tâm dịch châu Âu, đã có 296 ca mắc mới và 34 trường hợp tử vong trong 24h qua.

Đức chứng kiến sự gia tăng của các ca mắc mới trong những ngày gần đây. Trong 24h qua, quốc gia này ghi nhận 461 ca mắc mới và 9 trường hợp tử vong.

Châu Âu đang đối mặt với sự gia tăng các ca mắc Covid-19 mới, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo ngày 25/6, giữa bối cảnh dịch bệnh tiếp tục hoành hành tại châu Mỹ.

WHO cho biết một số hệ thống y tế châu Âu đang có nguy cơ bị quá tải giữa bối cảnh các quan chức đang dỡ bỏ các biện pháp hạn chế vốn được đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 khi Pháp vừa cho mở cửa trở lại tháp Eiffel và đón khách du lịch lần đầu tiên trong 3 tháng.

Khoảng 30 quốc gia châu Âu đã chứng kiến sự gia tăng các ca mắc mới trong 2 tuần qua, giám đốc WHO tại khu vực này - Hans Kluge nhận định.

"Trong số 11 quốc gia này, tốc độ lây nhiễm tăng tốc đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể các ca mắc và nếu những ca mắc này không được kiểm tra, điều đó sẽ gây sức ép cho hệ thống y tế như tình trạng từng diễn ra ở châu Âu", quan chức WHO cho hay.

Trong khi tình hình tại châu Âu tiếp tục là mối lo ngại toàn cầu thì các đợt bùng phát tại địa phương như ở châu Á và Trung Đông cũng gây nên những hồi chuông cảnh báo.

Ấn Độ ghi nhận 18.185 ca mắc trong ngày và 401 trường hợp tử vong. Tổng số ca mắc tại ổ dịch lớn thứ 4 thế giới này là 491.170 ca với 15.308 ca tử vong.

Iraq ghi nhận hơn 100 ca tử vong ngày 25/6 - một kỷ lục ở quốc gia này.

Trong khi đó, Trung Quốc sau khi ghi nhận số ca mắc mới gia tăng gần đây đã tuyên bố nước này hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh tại Bắc Kinh, ổ dịch từng gây nên mối lo ngại về làn sóng Covid-19 thứ hai và khiến thành phố này phải tiến hành một số biện pháp hạn chế và thực hiện hàng triệu xét nghiệm.

Đến nay, thế giới ghi nhận gần 9,7 triệu ca mắc Covid-19 và 488.905 ca tử vong vì dịch bệnh này./.