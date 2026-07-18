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Giải thưởng Hòa bình mang tên Lev Tolstoy tiếp tục tôn vinh các sứ giả hòa bình

Thứ Bảy, 17:18, 18/07/2026
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VOV.VN - Ngày 24/7, Hội đồng Giám khảo quốc tế Giải thưởng Hòa bình mang tên Lev Tolstoy sẽ tiến hành họp tại thủ đô Moscow để lựa chọn và tìm ra chủ nhân của giải thưởng năm 2026.

Đây được xem là một trong những giải thưởng uy tín quốc tế do Nga khởi xướng nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc. 

giai thuong hoa binh mang ten lev tolstoy tiep tuc ton vinh cac su gia hoa binh hinh anh 1
Ảnh: Lev Tolstoy Peace Prize

Giải thưởng được thành lập mang tên đại văn hào Lev Tolstoy, nhà văn, nhà tư tưởng nổi tiếng của Nga và có ảnh hưởng sâu rộng đối với các tư tưởng về hòa bình, phi bạo lực và đạo đức trên toàn thế giới. Theo ban tổ chức, giải thưởng hướng tới việc ghi nhận những đóng góp thiết thực trong giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa.

Hội đồng giám khảo năm nay bao gồm nhiều chính khách, học giả uy tín đến từ nhiều khu vực trên thế giới như Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nam Phi, Argentina và Belarus. Giải thưởng được trao lần đầu tiên vào năm 2024 cho Liên minh châu Phi (AU) nhằm ghi nhận những nỗ lực trong thúc đẩy hòa bình và đoàn kết trên lục địa châu Phi. Năm 2025, giải thưởng được trao chung cho Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev vì những đóng góp trong thúc đẩy hợp tác và ổn định tại khu vực Trung Á.

Năm nay, Hội đồng Giám khảo sẽ xem xét các đề cử đến từ nhiều quốc gia trước khi lựa chọn cá nhân hoặc tổ chức xứng đáng nhất và công bố sau phiên họp của Hội đồng Giám khảo tại Moscow.

Thu Hà, Minh Phượng/VOV-Moscow
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