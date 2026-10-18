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Giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội ở Ấn Độ, 17 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 06:50, 18/10/2026
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VOV.VN - Ngày 17/10, một vụ giẫm đạp nghiêm trọng đã xảy ra tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, miền đông Ấn Độ, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Durga Puja là một lễ hội Hindu kéo dài nhiều ngày được tổ chức hàng năm tại bang Tây Bengal, thu hút đông đảo người dân đến các công trình được xây dựng tạm được gọi là pandal – nơi đặt các bức tượng nữ thần Durga.

Sự cố diễn ra tại cổng ra khu vực Girish Park, mưa lớn bất ngờ khiến đám đông cùng lúc tìm cách thoát ra ngoài trong cùng 1 thời điểm. Tình trạng quá tải đã dẫn đến hỗn loạn và đám đông giẫm đạp lên nhau.

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(Ảnh minh họa: Star).

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, sẽ hỗ trợ 200.000 rupee tương đương hơn 2.100 USD cho gia đình các nạn nhân và 50.000 rupee cho mỗi người bị thương.

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Giẫm đạp tại Ấn Độ khiến nhiều người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại đền Ashok Dham ở bang Bihar, Ấn Độ sáng 17/8, khi hàng nghìn tín đồ đạo Hindu làm lễ dâng nước thánh lên thần Shiva tại ngôi đền trong tháng linh thiêng Shravan.

Việt Dũng/VOV1
Theo Reuters
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