Giáo dục - khai sáng: Trụ cột mới trong chiến lược ảnh hưởng của Nga

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Giám sát của tổ chức, Sergey Kiriyenko đã đọc thư chúc mừng của Tổng thống Vladimir Putin.

Trong thông điệp, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh vai trò của hoạt động “khai sáng” trong việc củng cố nền tảng giá trị, bảo tồn lịch sử: “Ngày nay, nước Nga đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng vì thế thế hệ những người làm công tác khai sáng đứng trước những trách nhiệm lớn lao. Quan trọng là Hội “Tri thức Nga” tiếp tục tiến lên, hướng tới tương lai, đổi mới hình thức hoạt động, đề xuất thêm những ý tưởng sáng tạo, đổi mới”.

Theo Tổng Giám đốc của “Hội Tri thức Nga” Maxim Dreval, trong 5 năm qua, các chương trình của Hội đã góp phần lan tỏa tri thức và củng cố các giá trị trong xã hội. Mạng lưới của tổ chức hiện đã được mở rộng tới các khu vực trên toàn Nga, với nhiều dự án phối hợp cùng các cơ quan, trường học và tổ chức xã hội, hướng tới nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là giới trẻ.

Các đại biểu tham dự đại hội theo hình thức trực tuyến

Bên cạnh đó, tổ chức này đang đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa hoạt động giáo dục - khai sáng. Trước đó, chương trình đã được triển khai tại một số quốc gia và đối tác trong không gian hậu Xô viết như tại Abkhazia, Trung Á và các nước Cộng đồng các quốc độc lập (SNG). Giai đoạn 2025 - 2030, Hội Tri thức sẽ đẩy mạnh chiến lược mở rộng hoạt động ra ngoài không gian hậu Xô Viết, tập trung vào các khu vực có tiềm năng hợp tác và ảnh hưởng như các nước BRICS, Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ Đại hội, ban tổ chức đã trao thưởng cho các cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực giáo dục - khai sáng, đồng thời thông qua các quyết định quan trọng về nhân sự và sửa đổi điều lệ hoạt động của tổ chức. Sự kiện được đánh giá là dấu mốc quan trọng, không chỉ củng cố vai trò của hoạt động giáo dục - khai sáng trong nước, mà còn đặt nền tảng cho việc mở rộng ảnh hưởng của Nga trong lĩnh vực này ở bình diện quốc tế.