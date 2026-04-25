Giông lốc ảnh hưởng 55 tỉnh Thái Lan, nhiều vùng chịu thiệt hại

Trong thông báo ngày 25/4 liên quan đến giông lốc, Cục Khí tượng Thái Lan cho biết không khí lạnh từ Trung Quốc tiếp tục mở rộng xuống Biển Đông, trong khi nhiều khu vực của Thái Lan đang chịu tác động của nắng nóng kéo dài. Sự kết hợp này được dự báo sẽ tiếp tục gây mưa giông trên diện rộng từ nay đến ngày 29/4/2026.

Hậu quả giông lốc ở Thái Lan. Ảnh: DDPM.

Diễn biến thời tiết cực đoan dự kiến sẽ ảnh hưởng tại các khu vực miền Bắc, Đông Bắc, miền Đông và miền Trung Thái Lan, bao gồm thủ đô Bangkok và các vùng lân cận. Cục Khí tượng khuyến cáo người dân chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra mưa giông, tránh đứng ở nơi trống trải và không trú dưới cây lớn hay công trình không kiên cố.

Chính quyền huyện Somdet, tỉnh Kalasin (Đông Bắc Thái Lan) hôm qua (24/4) cho biết, mưa giông kéo dài đã khiến nước lũ dâng nhanh và nhiều khu vực bị ngập nặng, bao gồm một số tuyến đường trọng yếu dẫn tới bệnh viện địa phương và trường học. Giới chức địa phương đã cảnh báo người dân khẩn trương di chuyển phương tiện và tài sản đến nơi an toàn do các đợt mưa giông có khả năng còn tiếp diễn và gia tăng thiệt hại.

Trong khi đó, số liệu do Cục phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM) công bố vào đầu tuần này (ngày 20/4) cho thấy, mưa giông, gió lốc đã gây hư hại 268 ngôi nhà tại 7 tỉnh. Trong đó, tỉnh Yasothon (Đông Bắc Thái Lan) ghi nhận thiệt hại nặng nề nhất với 146 ngôi nhà bị hư hại. Tại tỉnh Prachin Buri (miền Đông Thái Lan), giông lốc cũng làm đổ hàng chục cột điện, gây gián đoạn lưới điện tại địa phương.

Cục trưởng DDPM Teerapat Kachamat cho biết, cơ quan này đã phối hợp với chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng tăng cường lực lượng và phương tiện để khắc phục thiệt hại và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.