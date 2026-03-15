Hạ viện Thái Lan kiện toàn ban lãnh đạo, chuẩn bị bầu thủ tướng

Chủ Nhật, 17:30, 15/03/2026
VOV.VN - Trong phiên họp đầu tiên của Hạ viện Thái Lan ngày 15/3, cơ quan lập pháp đã chính thức kiện toàn bộ máy lãnh đạo với việc bầu chọn Chủ tịch Hạ viện và hai Phó Chủ tịch mới.

Ông Sophon Zaram, đại diện đảng Bhumjaithai từ tỉnh Buri Ram, giành chiến thắng áp đảo với 289 phiếu thuận trên tổng số 497 nghị sĩ tham dự, trở thành tân Chủ tịch Hạ viện. Ứng viên còn lại cho vị trí Chủ tịch Hạ viện - Parit Wacharasindhu thuộc đảng Nhân dân, nhận được 123 phiếu, bên cạnh 80 phiếu trắng và 5 phiếu không hợp lệ.

Ông Sophon Zaram (đảng Bhumjaithai) chính thức trở thành tân Chủ tịch Hạ viện Thái Lan khóa mới. Ảnh: The Nation

Phát biểu sau khi đắc cử, ông Sophon khẳng định sẽ tận dụng 20 năm kinh nghiệm nghị trường để thúc đẩy Hạ viện hoạt động chủ động hơn, đồng thời cam kết rà soát, cập nhật các đạo luật lỗi thời và đảm bảo Quốc hội là kênh tiếp nhận hiệu quả các khiếu nại của người dân.

Ngay sau đó, Hạ viện cũng tiến hành bầu chọn hai Phó Chủ tịch, với Phó Chủ tịch thứ nhất là bà Mallika Jiraphanwanich, thành viên đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai). Phó Chủ tịch thứ hai là ông Lertsak Phattanachaiyakul, thành viên Vì nước Thái (Phue Thai).

Việc hoàn thiện cơ cấu lãnh đạo Hạ viện được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước phiên họp chung của lưỡng viện Quốc hội (gồm Hạ viện và Thượng viện) Thái Lan để bầu chọn Thủ tướng mới, dự kiến diễn ra vào ngày 19/3 tới.

Nhà vua Thái Lan tuyên bố khai mạc kỳ họp Quốc hội khóa mới

VOV.VN - Chiều ngày 14/3, tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bangkok, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đã chủ trì lễ khai mạc kỳ họp thường kỳ đầu tiên của Quốc hội Thái Lan năm 2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu khởi đầu chính thức cho một nhiệm kỳ lập pháp mới tại xứ sở Chùa Vàng.

PV/VOV-Bangkok
Nhật Bản phản ứng nhanh trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ngay sau khi có thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, vào ngày 14/3, Chính phủ Nhật Bản đã có những phản ứng kịp thời nhằm ứng phó với tình huống này.

Chính phủ Nhật Bản quyết định mở kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia

VOV.VN - Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của chiến sự tại Iran, kéo theo nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ khu vực Trung Đông, chính phủ Nhật Bản đã quyết định sử dụng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung năng lượng trong nước.

Chính phủ Nhật Bản lên phương án hỗ trợ khi giá xăng dầu tăng đột biến

VOV.VN - Mặc dù có lượng dự trữ nhiên liệu khá lớn, nhưng Nhật Bản cũng bắt đầu phải đối mặt với tình trạng giá xăng dầu tăng mạnh, đòi hỏi Chính phủ phải có những biện pháp cấp bách để tránh những hệ luy kèm theo cho cả nền kinh tế.

Lượng khách nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản năm 2025 ghi dấu cột mốc mới

VOV.VN - Mặc dù là quốc gia có giá dịch vụ khách sạn - nhà nghỉ đắt đỏ, đặc biệt là tại các thành phố lớn, nhưng số lượng người nước ngoài lưu trú ngắn hạn tại Nhật Bản vẫn duy trì tăng trưởng trong năm 2025.

