Hạ viện Thái Lan kiện toàn ban lãnh đạo, chuẩn bị bầu thủ tướng

Ông Sophon Zaram, đại diện đảng Bhumjaithai từ tỉnh Buri Ram, giành chiến thắng áp đảo với 289 phiếu thuận trên tổng số 497 nghị sĩ tham dự, trở thành tân Chủ tịch Hạ viện. Ứng viên còn lại cho vị trí Chủ tịch Hạ viện - Parit Wacharasindhu thuộc đảng Nhân dân, nhận được 123 phiếu, bên cạnh 80 phiếu trắng và 5 phiếu không hợp lệ.

Phát biểu sau khi đắc cử, ông Sophon khẳng định sẽ tận dụng 20 năm kinh nghiệm nghị trường để thúc đẩy Hạ viện hoạt động chủ động hơn, đồng thời cam kết rà soát, cập nhật các đạo luật lỗi thời và đảm bảo Quốc hội là kênh tiếp nhận hiệu quả các khiếu nại của người dân.

Ngay sau đó, Hạ viện cũng tiến hành bầu chọn hai Phó Chủ tịch, với Phó Chủ tịch thứ nhất là bà Mallika Jiraphanwanich, thành viên đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai). Phó Chủ tịch thứ hai là ông Lertsak Phattanachaiyakul, thành viên Vì nước Thái (Phue Thai).

Việc hoàn thiện cơ cấu lãnh đạo Hạ viện được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước phiên họp chung của lưỡng viện Quốc hội (gồm Hạ viện và Thượng viện) Thái Lan để bầu chọn Thủ tướng mới, dự kiến diễn ra vào ngày 19/3 tới.