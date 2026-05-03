中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hai binh sĩ Mỹ mất tích sau cuộc tập trận quân sự ở Morocco

Chủ Nhật, 21:06, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) hôm 3/5 cho biết, 2 binh sĩ Mỹ đã mất tích ở Tây Nam Morocco, sau khi tham gia cuộc tập trận quân sự đa quốc gia thường niên tại quốc gia Bắc Phi này.

Theo thông báo của AFRICOM, 2 binh sĩ Mỹ mất tích gần Khu huấn luyện Cap Draa trên bờ biển Đại Tây Dương của Morocco. Vụ việc đang được điều tra và công tác tìm kiếm được tiến hành với sự tham gia của Mỹ, Morocco và các quốc gia khác tham gia cuộc tập trận.

Cuộc tập trận đang diễn ra có tên Sư tử châu Phi (African Lion), bắt đầu từ tháng 4 và dự kiến ​​ kết thúc vào đầu tháng 5, diễn ra trên 4 quốc gia, bao gồm: Morocco, Tunisia, Ghana và Senegal.

hai binh si my mat tich sau cuoc tap tran quan su o morocco hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Cuộc tập trận Sư tử châu Phi được tổ chức từ năm 2004, là cuộc tập trận quân sự chung thường niên lớn nhất của Mỹ tại châu Phi và thường có sự tham gia của các quan chức quân sự cấp cao từ Mỹ và các đồng minh ở châu lục này.

Theo các quan chức quân sự Mỹ, cuộc tập trận đa quốc gia thường niên này đóng vai trò là diễn đàn, để tăng cường hợp tác an ninh khu vực và nâng cao khả năng sẵn sàng của các lực lượng tham gia đối với các cuộc khủng hoảng toàn cầu.

lu_lut.jpg

Morocco sơ tán hơn 50.000 người vì lũ lụt

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Morocco hôm qua cho biết, nước này đã phải tiến hành sơ tán khẩn cấp hơn 50.000 người, tương đương gần một nửa dân số của một thành phố ở khu vực Tây Bắc đất nước, do ảnh hưởng của lũ lụt.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Hai binh sĩ Mỹ mất tích sau cuộc tập trận quân sự ở Morocco
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Morocco và Tây Ban Nha ký 14 thỏa thuận hợp tác
Morocco và Tây Ban Nha ký 14 thỏa thuận hợp tác

VOV.VN - Tây Ban Nha hôm qua (4/12) đã ký 14 thỏa thuận hợp tác với Morocco tại Thủ đô Madrid, củng cố mối quan hệ với quốc gia Bắc Phi này.

Morocco và Tây Ban Nha ký 14 thỏa thuận hợp tác

Morocco và Tây Ban Nha ký 14 thỏa thuận hợp tác

VOV.VN - Tây Ban Nha hôm qua (4/12) đã ký 14 thỏa thuận hợp tác với Morocco tại Thủ đô Madrid, củng cố mối quan hệ với quốc gia Bắc Phi này.

Hàng chục nghìn người biểu tình ở Morocco phản đối cuộc chiến của Israel tại Gaza
Hàng chục nghìn người biểu tình ở Morocco phản đối cuộc chiến của Israel tại Gaza

VOV.VN - Hôm qua, hàng chục nghìn người tại thủ đô của Morocco đã tiến hành biểu tình phản đối cuộc chiến kéo dài hơn 21 tháng qua của Israel vào dải Gaza khiến hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có tại đây.

Hàng chục nghìn người biểu tình ở Morocco phản đối cuộc chiến của Israel tại Gaza

Hàng chục nghìn người biểu tình ở Morocco phản đối cuộc chiến của Israel tại Gaza

VOV.VN - Hôm qua, hàng chục nghìn người tại thủ đô của Morocco đã tiến hành biểu tình phản đối cuộc chiến kéo dài hơn 21 tháng qua của Israel vào dải Gaza khiến hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có tại đây.

Morocco sơ tán hơn 50.000 người vì lũ lụt
Morocco sơ tán hơn 50.000 người vì lũ lụt

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Morocco hôm qua cho biết, nước này đã phải tiến hành sơ tán khẩn cấp hơn 50.000 người, tương đương gần một nửa dân số của một thành phố ở khu vực Tây Bắc đất nước, do ảnh hưởng của lũ lụt.

Morocco sơ tán hơn 50.000 người vì lũ lụt

Morocco sơ tán hơn 50.000 người vì lũ lụt

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Morocco hôm qua cho biết, nước này đã phải tiến hành sơ tán khẩn cấp hơn 50.000 người, tương đương gần một nửa dân số của một thành phố ở khu vực Tây Bắc đất nước, do ảnh hưởng của lũ lụt.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ