Hai binh sĩ Mỹ mất tích sau cuộc tập trận quân sự ở Morocco

Theo thông báo của AFRICOM, 2 binh sĩ Mỹ mất tích gần Khu huấn luyện Cap Draa trên bờ biển Đại Tây Dương của Morocco. Vụ việc đang được điều tra và công tác tìm kiếm được tiến hành với sự tham gia của Mỹ, Morocco và các quốc gia khác tham gia cuộc tập trận.

Cuộc tập trận đang diễn ra có tên Sư tử châu Phi (African Lion), bắt đầu từ tháng 4 và dự kiến ​​ kết thúc vào đầu tháng 5, diễn ra trên 4 quốc gia, bao gồm: Morocco, Tunisia, Ghana và Senegal.

Cuộc tập trận Sư tử châu Phi được tổ chức từ năm 2004, là cuộc tập trận quân sự chung thường niên lớn nhất của Mỹ tại châu Phi và thường có sự tham gia của các quan chức quân sự cấp cao từ Mỹ và các đồng minh ở châu lục này.

Theo các quan chức quân sự Mỹ, cuộc tập trận đa quốc gia thường niên này đóng vai trò là diễn đàn, để tăng cường hợp tác an ninh khu vực và nâng cao khả năng sẵn sàng của các lực lượng tham gia đối với các cuộc khủng hoảng toàn cầu.